«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину

РФ подала в Европейский суд по правам человека первую в истории нашей страны межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Это событие стало не только серьезным информационным поводом, но и маленьким праздником со слезами на глазах для всех тех, кто пострадал и до сих пор страдает от Киевского преступного режима.

Что это за документ? Каковы могут быть последствия для Украины и западного мира, покрывающего преступления украинских политиков, нацистов и вооруженных формирований? Неужели Россия, несмотря на многочисленные экономические санкции, наконец, начала переходить от глухой обороны к активным действиям?

Во всем этом пробует разобраться ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский.