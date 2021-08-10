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Бородина попросила не давать ей советы после развода с Омаровым

  /   Обновлено: 10 августа 2021 19:05
Шоу-бизнес
Бородина попросила не давать ей советы после развода с Омаровым
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 10 августа. Телеведущая Ксения Бородина после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым посоветовала хейтерам не лезть в ее жизнь с советами, а следить за своей.

Ведущая «Дома-2» Бородина развелась с мужем после шести лет совместной жизни. До сих пор она так и не рассказала своим поклонникам, что стало причиной для развода. Однако после получения документа из ЗАГСа телезвезда решила отметить расставание в компании подружек в ресторане. За это ее начали критиковать в Сети. В блоге Instagram Бородина призвала перестать давать ей советы и заняться лучше своей жизнью.

«Я ежедневно показываю свою реальную жизнь, с радостью делюсь с вами некоторыми ее моментами. Не перестала быть семейным человеком. Те, кто мне дает советы, как жить, займитесь своей счастливой жизнью и прекрасными мужьями, а со своей я разберусь как-нибудь сама», — резко обратилась телеведущая к фолловерам.

При этом она отметила, что среди ее подписчиц есть те, кто восхищаются ее смелостью уйти от мужа. Она призналась, что своим поступком рада показать женщинам, что уходить из несчастливого брака нужно ради себя.

На вопрос о возможности возобновления отношений с Омаровым телеведущая подчеркнула, что никогда этого не допустит. По ее словам, предательство экс-супруга было таким сильным, что на ее месте любая бы женщина больше не дала шанса. Бородина заверила подписчиц, что до последнего пыталась спасти свою семью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина попросила не давать ей советы после развода с Омаровым
звезды бородина омаров
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