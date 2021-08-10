Журавлев предрек США участь изгоя вслед за недоверием мира к их версии начала COVID-19

Подавляющее большинство жителей разных стран мира пока не признались себе, что США ведут лживую пропаганду, однако шансы на то, что через несколько лет Америка предстанет в роли государства-изгоя, достаточно велики. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее более 83% опрошенных информационным агентством CGTN по всему миру сочли, что к происхождению COVID-19 имеют непосредственное отношение США. Опрос проводился в шести наиболее популярных социальных сетях (YouTube, Twitter, Facebook, ВКонтакте, Weibo и WeChat) на шести официальных языках ООН.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что на интуитивном уровне жители разных стран подошли к открытию: американцам верить нельзя.

«Надо понимать, что опрос проводился китайским агентством. Китайцы говорят правду: Америка часто лжет, и к происхождению коронавируса много вопросов. Но вряд ли люди всего мира понимают это. Скорее, китайцы выдают желаемое за действительное. Результат социологического опроса определяется постановкой вопроса», — заметил политолог.

Политолог уточнил, что многие люди на планете действительно не доверяют США. Но далеко не все, у кого эта страна вызывает отталкивающее чувство, осознают, отчего возникли эти эмоции.

«Америку в Азии не любят по определению. Во всем мире знают, что американцы — заносчивые снобы. Они презирают весь мир и считают за людей только себя. Пока что жители разных стран ощущают это скорее на эмоциональном уровне. Но это подготовленная почва, которая в будущем позволит им принять правду: США — грандиозный обманщик, они лгут всему миру! Правда о том, что Америка не является «цитаделью добра», никого особо не потрясет», — отметил Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркнул, что выявления одного факта лжи, пусть и такой грандиозной, как обман с происхождением COVID-19, недостаточно. Должна произойти цепочка разоблачений, чтобы все осознали: с Вашингтоном вести дел нельзя.

«Европейцы не верят на слово, они рациональны и понимают, что США пекутся только о своих интересах. Но Европа закостенела, она старая и ленивая. Европейцы не хотят думать дальше — о том, кто есть кто на самом деле. Подтолкнуть к действию их может только стресс, например такой, как угроза начала ядерной войны с СССР по инициативе США, которая реально возникла в 1970-е годы. У американских посольств в разных странах стояли протестующие, потому что они боялись, что политика Вашингтона погубит все человечество», — сообщил политолог.

Журавлев заключил, что страны третьего мира привыкли верить газетам. Они «медленно начнут», но быстро «разгонятся» в неприятии Америки. По мнению собеседника ФАН, внешняя политика США уже давно в кризисе. С большой долей вероятности спустя какое-то время мы увидим Штаты как страну-изгой: отрезвление наступит даже у тех, кто сегодня считает Америку «страной прогресса и свободы».

Ранее ФАН рассказал, как ЦРУ запустило фейк про «тайные лучи ФСБ», которые вредят американским дипломатам.