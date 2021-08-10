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Главврач больницы во Владикавказе сообщал о проблемах с кислородной системой в минздрав

  /   Обновлено: 10 августа 2021 19:05
Происшествия
Главврач больницы во Владикавказе сообщал о проблемах с кислородной системой в минздрав
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Владикавказ, 10 августа. Главный врач больницы во Владикавказе признался, что о проблеме с системой подачи кислорода знали в республиканском минздраве.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей в следственных органах, по словам главврача, он специально докладывал по этому поводу в ведомство.

Напомним, трагедия в больнице Владикавказа произошла в минувший понедельник, 9 августа. Девять пациентов, у которых диагностировали коронавирус и которые находились в крайне тяжелом состоянии, скончались после сбоя в системе подачи кислорода. Позже было установлено, что причиной стал прорыв трубы под кислородной станцией.

Ранее газета A42.RU сообщала о том, что Росздравнадзор проверит причины отключения кислорода в больнице во Владикавказе.

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больница владикавказ кислород
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