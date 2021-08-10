Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой

Отказ певице Татьяне Булановой в регистрации в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга вызвал негодование среди ее коллег по шоу-бизнесу. Особенно остро несправедливое решение избирательной комиссии Северной столицы воспринял писатель и режиссер Стас Барецкий. Печальная новость застала его в Москве, и он решил выразить свое негодование возле здания Государственной думы. Видео со своим заявлением он прислал в редакцию ФАН.

На записи видно, как шоумен, рискуя жизнью, перебежал в неположенном месте Охотный ряд и встал возле здания российского парламента. С криком «За Татьяну Буланову — по любому!» он разорвал банку с пивом, после чего потребовал допустить народную любимицу до участия в выборах.

В комментарии ФАН автор книги «Брат-3» объяснил причину своего поступка, за который его могли задержать полицейские или охранники Госдумы.

«Во-первых, я очень люблю песни Татьяны, — признался он. — Я ведь и сам музыкант, раньше выступал в составе группы «Ленинград» вместе с Сергеем Шнуровым. После тяжелых и выматывающих концертов, во время которых выпивалась не одна бутылка водки, я любил включить «Мой сон» и спокойно засыпал. Когда Шнур сказал, что больше не нуждается в моей помощи как автора и исполнителя песен «Ленинграда», я целую неделю крутил на повторе «Измену». А мой лучший хит — песня «Кризис» — является диссом на песню «Яркий мой свет». Можно сказать, что творчество Булановой сопровождает меня всю мою жизнь, поэтому, когда я узнал, что ее снимают с выборов, то не смог сдержать свой гнев».

Однако больше всего Барецкого возмутило то, что, отвергнув Буланову, избирательная комиссия Санкт-Петербурга также отвергла и «Ленинградскую надбавку».

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Пенсионеры моего любимого города заслуживают лучшей жизни! — подчеркнул писатель. — Эти дополнительные десять тысяч рублей, за ежемесячную выплату которых ратует Татьяна, не лягут тяжелым грузом на бюджет такого богатого города, как Питер — но они сильно помогут десяткам тысяч наших пенсионеров».

Режиссер предположил, что подговорить «выборных функционеров» могли чиновники из Москвы.