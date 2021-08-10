Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 21:35
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
21:27
Общество
Голливудский актер прибыл на съемки сказки в Йошкар-Оле
21:16
Общество
Эксперт-регионщик Комков заявил о сакральной традиции, введенной Шойгу на парадах
21:10
Происшествия
Росгвардейцы проверили оружейные магазины в Челябинской области
21:08
Общество
Депутат ГД Олег Морозов жалеет, что Татьяна Буланова не поучаствует в выборах в ЗакС
21:03
Африка
Возвращение домой: задержанные в Чаде российские туристы завершили путешествие
21:01
Общество
Синоптик Тишковец пообещал москвичам небесное «световое шоу»
20:53
Общество
Глава партии «Родина» назвал вопиющим произволом решение ТИК о недопуске Булановой на выборы
20:49
Африка
Сомалийский регион Пунтленд анонсировал старт парламентских выборов 11 августа
20:49
Общество
Петербургскую станцию метро «Дунайская» приведут в порядок до конца октября
Все новости

Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
1
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
Федеральное агентство новостей  / 

Отказ певице Татьяне Булановой в регистрации в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга вызвал негодование среди ее коллег по шоу-бизнесу. Особенно остро несправедливое решение избирательной комиссии Северной столицы воспринял писатель и режиссер Стас Барецкий. Печальная новость застала его в Москве, и он решил выразить свое негодование возле здания Государственной думы. Видео со своим заявлением он прислал в редакцию ФАН.

На записи видно, как шоумен, рискуя жизнью, перебежал в неположенном месте Охотный ряд и встал возле здания российского парламента. С криком «За Татьяну Буланову — по любому!» он разорвал банку с пивом, после чего потребовал допустить народную любимицу до участия в выборах.

В комментарии ФАН автор книги «Брат-3» объяснил причину своего поступка, за который его могли задержать полицейские или охранники Госдумы.

«Во-первых, я очень люблю песни Татьяны, — признался он. — Я ведь и сам музыкант, раньше выступал в составе группы «Ленинград» вместе с Сергеем Шнуровым. После тяжелых и выматывающих концертов, во время которых выпивалась не одна бутылка водки, я любил включить «Мой сон» и спокойно засыпал. Когда Шнур сказал, что больше не нуждается в моей помощи как автора и исполнителя песен «Ленинграда», я целую неделю крутил на повторе «Измену». А мой лучший хит — песня «Кризис» — является диссом на песню «Яркий мой свет». Можно сказать, что творчество Булановой сопровождает меня всю мою жизнь, поэтому, когда я узнал, что ее снимают с выборов, то не смог сдержать свой гнев».

Однако больше всего Барецкого возмутило то, что, отвергнув Буланову, избирательная комиссия Санкт-Петербурга также отвергла и «Ленинградскую надбавку».

Барецкий порвал банку с пивом возле Госдумы в поддержку кандидатуры Татьяны Булановой
Агентство городских новостей Москва  / Игорь Иванко

«Пенсионеры моего любимого города заслуживают лучшей жизни! — подчеркнул писатель. — Эти дополнительные десять тысяч рублей, за ежемесячную выплату которых ратует Татьяна, не лягут тяжелым грузом на бюджет такого богатого города, как Питер — но они сильно помогут десяткам тысяч наших пенсионеров».

Режиссер предположил, что подговорить «выборных функционеров» могли чиновники из Москвы.

«Они хотят, чтобы их пенсионеры казались самыми обеспеченными на фоне остальных — и чтобы они могли похвастаться этим перед начальством, — убежден собеседник ФАН. — А «Ленинградская надбавка» может испортить им всю игру».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
выборы россия цик буланова барецкий
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru