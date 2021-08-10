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Убийства и голод: детский фонд ООН отреагировал на ситуацию в Эфиопии
Весь мир
Убийства и голод: детский фонд ООН отреагировал на ситуацию в Эфиопии
sostav.ua  / 

Нью-Йорк, 9 августа. Международная организация ЮНИСЕФ (детский фонд ООН. — Прим. ФАН) встревожена сообщениями об убийстве свыше 200 человек 5 августа в провинции Афар, 100 из них — дети. Также в регионе наблюдается критический уровень нехватки продовольствия, в результате чего на голод обречены более 400 тысяч граждан.

По оценкам ООН, в течение следующих 12 месяцев число несовершеннолетних, оказавшихся в условиях недоедания, увеличится в 10 раз. Кроме того, кризис системы здравоохранения вызвал трудности в снабжении проблемных районов необходимыми лекарствами.

Фонд уже начал работы по развертыванию чрезвычайных поставок медикаментов и питания на север государства, призвав стороны конфликта прекратить бои ради сохранения жизней подрастающего поколения. Условия гуманитарной катастрофы и продолжающиеся столкновения побуждают различные международные организации к более решительным мерам.

Ранее представители ЮНИСЕФ констатировали, что у каждой второй беременной женщины на севере республики выявлены признаки острого недоедания. Это чревато серьезными последствиями для здоровья матерей и их детей.

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