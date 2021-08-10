Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 20:05
20:05
Происшествия
Два грузовых вагона сошли с рельсов в Челябинске
20:02
Общество
Барецкий устроил акцию в знак протеста против снятия кандидатуры Татьяны Булановой
20:02
Политика
Решение ТИК Петербурга отказать в регистрации Булановой возмутило Преснякова-старшего
20:00
ФАН-ТВ
«Зона правосудия». Россия подала в суд на Украину
19:54
Политика
Общественник Бахир объяснил, почему жители Афганистана массово уезжают в Россию
19:51
США
Выпускникам школ в США отныне не обязательно уметь читать и считать
19:51
Общество
«Небесная канцелярия» капитально решила вопрос с длительной засухой в Крыму
19:50
Происшествия
Станок принял голову за бревно: рабочий погиб во время смены в Прикамье
19:49
Политика
Адвокат Владимир Комсолев посоветовал Булановой обратиться в суд из-за недопуска к выборам
19:48
Общество
Депутат ЗакСа Макаров считает, что отсутствие Булановой плохо скажется на выборах в Петербурге
Все новости

Четырех умирающих лебедей спасли от гибели на соленом озере в Астраханской области
Общество
Четырех умирающих лебедей спасли от гибели на соленом озере в Астраханской области
zhzh.info

Астрахань, 10 августа. Четыре лебедя-шипуна сильно пострадал из-за жаркой погоды и дефицита пресной воды на соленом озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.

Воздух в регионе прогрелся почти до +40 градусов. Местные жители для спасения птиц обратились к государственному инспектору, сотруднику дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской области Руслану Джалмухатову. Он немедленно отправился на озеро, где обитают лебеди.

Сначала от соли отмыли первого лебедя и выпустили в пресное озеро. Затем спасли еще трех птиц. Лебеди во время жары и без пресной воды могли бы погибнуть, объяснили в пресс-службе главы региона со слов Джалмухатова.

Неравнодушные жители Санкт-Петербурга ранее спасли котенка. Малыш застрял на Западном скоростном диаметре. Животное отвезли в ветеринарную клинику на осмотр.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Четырех умирающих лебедей спасли от гибели на соленом озере в Астраханской области
спасение хорошие новости россии лебеди
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru