Четырех умирающих лебедей спасли от гибели на соленом озере в Астраханской области

Астрахань, 10 августа. Четыре лебедя-шипуна сильно пострадал из-за жаркой погоды и дефицита пресной воды на соленом озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.

Воздух в регионе прогрелся почти до +40 градусов. Местные жители для спасения птиц обратились к государственному инспектору, сотруднику дирекции для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий Астраханской области Руслану Джалмухатову. Он немедленно отправился на озеро, где обитают лебеди.

Сначала от соли отмыли первого лебедя и выпустили в пресное озеро. Затем спасли еще трех птиц. Лебеди во время жары и без пресной воды могли бы погибнуть, объяснили в пресс-службе главы региона со слов Джалмухатова.

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