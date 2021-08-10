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В МИД Британии выразили сожаление из-за запрета нескольким англичанам посещать Россию
Политика
В МИД Британии выразили сожаление из-за запрета нескольким англичанам посещать Россию
pixabay.com/PD

Лондон, 10 августа. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании прокомментировал решение России запретить нескольким гражданам Соединенного Королевства пересекать территорию страны.

По мнению представителя британского правительства, такое решение Москвы является необоснованным шагом.

«Контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее в российском МИД сообщали, что Лондон «под надуманными и абсурдными предлогами» в декабре прошлого года и апреле 2021 ввел персональные санкции против ряда россиян из-за якобы нарушений прав человека в Чеченской Республике. Недавно Британия ввела ограничительные меры и против бизнесмена Михаила Гуцериева, передает НСН.

Москва решила ответить на такие недружественные шаги аналогичным образом. Нескольким англичанам, которые плотно «вовлечены в антироссийскую деятельность», запретили въезжать в страну.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Запад об опасностях злоупотребления ограничительными мерами. Он отметил, что санкционные «топоры и вилы» могут возыметь неожиданный эффект и больно ударить по тем, кто ими угрожает.

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санкции россия британия
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