В МИД Британии выразили сожаление из-за запрета нескольким англичанам посещать Россию

Лондон, 10 августа. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании прокомментировал решение России запретить нескольким гражданам Соединенного Королевства пересекать территорию страны.

По мнению представителя британского правительства, такое решение Москвы является необоснованным шагом.

«Контрастирует с тщательно обоснованным и прозрачным процессом, который используется в Великобритании», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее в российском МИД сообщали, что Лондон «под надуманными и абсурдными предлогами» в декабре прошлого года и апреле 2021 ввел персональные санкции против ряда россиян из-за якобы нарушений прав человека в Чеченской Республике. Недавно Британия ввела ограничительные меры и против бизнесмена Михаила Гуцериева, передает НСН.

Москва решила ответить на такие недружественные шаги аналогичным образом. Нескольким англичанам, которые плотно «вовлечены в антироссийскую деятельность», запретили въезжать в страну.

Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Запад об опасностях злоупотребления ограничительными мерами. Он отметил, что санкционные «топоры и вилы» могут возыметь неожиданный эффект и больно ударить по тем, кто ими угрожает.