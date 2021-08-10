Траур в Мали: боевики убили более 50 человек

Бамако, 9 августа. Свыше 50 человек погибли на границе с Нигером в результате скоординированного нападения террористов на три деревни: Кару, Уатагуна и Даутегефт. Власти Мали отправили в пострадавший район отряды ВС.

Боевики разграбили населенные пункты и угнали скот. Руководство провинции Гао возложило ответственность за инцидент на радикальных исламистов. Однако точное название совершившей преступление группировки пока не раскрывается.

Республика уже долгое время является оплотом террористов, несмотря на присутствие в стране миротворческого контингента ООН (МИНУСКА), а также французских военнослужащих. Местные жители неоднократно выступали с требованием вывести иностранные подразделения из страны.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

Многочисленные попытки Парижа покончить с хаосом в Мали не увенчались успехом. За 8 лет военной операции «Бархан» им так и не удалось изменить ситуацию. Кроме того, страна потратила колоссальные средства на содержание миссии и потеряла более 50 солдат в боях. Руководство Пятой республики приняло решение закрыть военные базы в населенных пунктах Кедаль, Тессали и Тимбукту.

Ранее центральноафриканские аналитики издания Lengo Songo заявили о провале миссии ООН в Мали:

«Радикальные исламисты стремительно набирают силу в Мали. Сегодня миротворцы бессильны перед тяжеловооруженными боевиками. По мнению аналитиков, республика постепенно погружается в хаос, потому что европейцы неспособны побороть терроризм», — рассказали в агентстве.