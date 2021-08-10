Лариса Латынина: Когда в мою честь поднимали флаг и звучал гимн, я ощущала гордость

Легендарная советская спортсменка Лариса Латынина призналась ФАН, что гордится тем, что в честь ее побед поднимался советский флаг и игрался гимн СССР.

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, ей сейчас 86 лет, в эксклюзивном интервью рассказала о своих общих впечатлениях от XXXII летних Игр, которые проходили в столице Японии.

— Лариса Семеновна, как, по-вашему, выступила в Токио российская сборная?

— Ну, считаю, что все наши ребята и девчонки выступили там хорошо. Я многие соревнования смотрела, и больше всего мне, конечно, понравились гимнасты и гимнастки. Они — молодцы, ведь мы столько лет не выигрывали командами (25 и 29 лет соответственно. — Прим. ФАН), и они наконец-то завоевали два золота. Это так здорово!

— Еще кто-то понравился вам из россиян на Олимпийских играх-2020, и кто еще порадовал?

— Очень мне понравилась прыгунья в высоту Мария Ласицкене, она тоже большая молодец. Я сильно болела за наших гандболисток, и жалко, что они взяли только серебро. Так обидно…

— А что скажете по поводу громкого скандала, которым ознаменовались состязания в художественной гимнастике?

— Вы знаете, в художественной гимнастике есть свои правила, поэтому мне, наверное, трудно что-то говорить об этом. Хоть я и сама — гимнастка (смеется). При этом я уверена — наши девочки столько лет подряд выигрывали и сейчас не допустили никаких ошибок, поэтому, конечно, должны были победить. Но так получилось, что вторые места и у Дины Авериной, и у «групповичек». Просто удивительно!

Global Look Press / Lan Hongguang/Xinhua

— Как думаете, можем ли мы надеяться, что эта Олимпиада была последней, где наша национальная команда выступала и без гимна, и без флага?

— Я очень надеюсь, что да, минувшие Игры были последними такими. Знаете, когда поднимается наш флаг и звучит наш гимн — это совсем другое дело! Хотя и здесь, в общем-то, все прекрасно понимали, что на пьедестале стоят наши, российские спортсмены, причем так замечательно звучит Чайковский. Однако все-таки лучше, естественно, когда поднимается наш флаг и звучит наш гимн.

— Вы же много раз были олимпийской чемпионкой и наверняка помните все эти торжественные моменты, когда поднимается флаг нашей страны и играет наш гимн?

— Конечно, конечно. Вы знаете, прошло уже очень много лет с тех пор, как в мою честь, в честь моих побед, поднимался флаг и звучал гимн, но я не забываю это, да никогда и не забуду.

— Расскажите, пожалуйста, что именно вы ощущали тогда? Какие чувства у вас были — радость, гордость или, может быть, облегчение, что все это, наконец, закончилось, и вот вы смогли победить?

— Вы знаете, прежде всего, это, конечно, гордость. Гордость за нашу страну и за наш народ, который наверняка «болел» за нас на всех этих соревнованиях.

ТАСС / Джапаридзе Михаил

Лариса Латынина — заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике (1956 год), девятикратная олимпийская чемпионка (1956, 1960 и 1964), неоднократная чемпионка мира и Европы (1957-1962) и СССР (1956-1964) в личных и командных соревнованиях.

Уроженка Херсона также заслуженный тренер СССР (1972) и заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (1997).

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоеванных наград на Олимпийских играх по спортивной гимнастике, как среди женщин, так и среди мужчин. Всего в активе Ларисы Семеновны 18 наград — 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Ее рекорд по количеству золота продержался 44 года, и лишь в 2008-м его превзошел американский пловец Майкл Фелпс (у него в итоге 23 олимпийские медали высшей пробы).

Ранее итоги состязаний в Токио подвели другие титулованные отечественные спортсменки — также гимнастка Светлана Хоркина и легкоатлетка Светлана Мастеркова.