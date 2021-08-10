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Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт может продолжить карьеру в Сербии

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:43
Спорт
Баскетболист ЦСКА Дэниэл Хэкетт может продолжить карьеру в Сербии
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Белград, 10 августа. Основной разыгрывающий московского баскетбольного ЦСКА Дэниэл Хэкетт может продолжить карьеру в сербском «Партизане», сообщает портал Informer.rs.

Сообщается, что в итальянском баскетболисте очень заинтересован главный тренер «гробарей» Желько Обрадович. Защитник, у которого до окончания сезона-2021/2022 действует контракт с московским ЦСКА, может в ближайшее время расторгнуть соглашение с «армейцами» и отправиться в Белград для подписания трудового договора с «Партизаном». Итальянец в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

Одним из главных кандидатов на замену Хэкетта в ЦСКА считается экс-разыгрывающий петербургского «Зенита» Кевин Пангос. Однако канадец сперва намерен попробовать свои силы в одном из клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Если этого сделать не удастся, тогда Пангос может перейти в ЦСКА по ходу следующего сезона.

Ранее российские баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины рассказали об участии в Олимпиаде в Токио. Сестры отметили сложность выступления перед пустыми трибунами.

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