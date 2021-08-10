Афроамериканец был убит «случайным выстрелом» в затылок во время задержания полицией

Чикаго, 10 августа. Родные афроамериканца Даррена Грина, который был застрелен в ходе задержания сотрудниками полиции штата Иллинойс, требуют от властей привлечь к ответственности офицеров, причастных к его смерти.

Вечером 7 октября 2020 года офицеры полиции остановили автомобиль, на пассажирском сидении которого ехал Даррен Грин, за движение с выключенными фарами в темное время суток. Сотрудники полиции попросили водителя выйти из машины и приступили к обычной проверке транспортного средства. Один из офицеров заглянул в водительскую дверь и заметил пистолет на поясе Грина, который перебирался на водительское сидение. Полицейский приказал Грину не двигаться, после этого завязалась борьба, в ходе которой, по версии сотрудников полиции, пистолет Грина выстрелил, нанеся мужчине смертельное ранение.

В ходе расследования, которое началось по факту гибели человека, адвокаты, представляющие семью погибшего, поставили под сомнение слова полицейских, указывая на то, что пуля попала Даррену в затылок, что трудно объяснить возникшей борьбой. Они обвинили сотрудника полиции штата в убийстве Даррена, которое было совершено с использованием пистолета подозреваемого.

Attorneys representing the family of Darren Green Jr. argue that Green was not shot during a struggle over a gun with state troopers following a traffic stop in Harvey, but rather was the victim of excessive force who was shot by police in the head. https://t.co/vjKQeYiQvf — Chicago Sun-Times (@Suntimes) October 22, 2020

«Даррен Грин не был случайно застрелен. Даррен Грин не был застрелен из-за борьбы за оружие. Он (сотрудник полиции) выстрелил Даррену Грину в затылок из пистолета, который нашел в машине. Не из своего служебного револьвера. Кто так делает?», — заявил адвокат потерпевшего Андре Грант.

В процессе рассмотрения дела адвокат Грант указал на зафиксированные ранее многочисленные случаи нарушений и применения избыточной силы со стороны офицера полиции, действия которого привели к гибели Даррена.

«Я просто хочу справедливости для своего сына. Властям нужно собрать все это воедино», — говорит отец убитого Даррен Грин-старший.

Российский Фонд борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, заинтересовался случаем полицейского произвола, который привел к смерти Даррена Грина. Инициативная группа фонда потребовала от американских властей проведения независимого и прозрачного расследования, которое должно установить истинную причину смерти афроамериканца. Инициативная группа фонда сообщила о готовности оказать семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку.