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Русские друзья научили американца бороться с похмельем
Общество
Русские друзья научили американца бороться с похмельем
Global Look Press  /  Jürgen Pfeiffer/http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 10 августа. Переехавший в Россию блогер из США рассказал, чем отличается способ борьбы с похмельем у русских и американцев.

После вечеринки с друзьями на даче Джейкоб почувствовал себя плохо и подумал, что точно выпил лишнего. Мужчина попросил таблетку, однако приятели предложили вылечить его похмелье по-другому. По словам американца, у русских есть несколько вариантов борьбы с таким состоянием.

«В основном были предложены разнообразные напитки: вода, рассол, а также чай с медом и кефир. Мне показалось, что ничего страшного не случится, если я с перерывом в пятнадцать минут попробую все, так и решили поступить. Начал именно с рассола, так как это наиболее популярный способ среди россиян», — написал Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Но, как признался иностранец, выпить он смог не больше одного стакана, хотя через пару минут стало легче. А вот после порции кефира особого облегчения мужчина не почувствовал. Далее последовал чай с медом и сладостями.

«Не знаю, оказал влияние чай или вкусности, но после того, как я поел, стало намного легче. Уже через полчаса я смог «рискнуть» поесть полноценных блюд, тогда я вовсе перестал ощущать похмелье», — поделился Джейкоб.

Когда мужчина пил чай с медом, он вспомнил похожее народное средство, только от американцев. Так, в случае похмелья житель США нальет в стакан томатного сока и добавить туда яичный желток или острый соус табаско. Этот метод мало кому приятен, поэтому американцы просто пьют таблетки, резюмировал блогер.

Американец Джейкоб ранее перечислил русские продукты, которые регулярно отправляет родителям в США. Например, маме и папе блогера пришелся по вкусу свежий мед с пасеки.

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россия сша похмелье
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