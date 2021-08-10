Военные эксперты лишили Киев иллюзий о размещении ПВО США на Украине

Прагматичное руководство США не пойдет на размещение своих ПВО на территории Украины. Об этом ФАН заявили заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков и военный эксперт Юрий Кнутов, прокомментировавшие призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова развернуть на территории страны американские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Константин Сивков отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых, скорее всего, идет речь в заявлении, немногим сильнее комплексов типа «Бук», которые есть у самой Украины.

«Если же говорить о комплексе С-300, который имеется в большом количестве на территории Украины со времен Советского Союза, то он по многим параметрам превосходит американские Patriot: и по дальности стрельбы, и по меркам защищенности», — подчеркнул доктор военных наук.

Всем, включая американцев, понятно, что размещение ПВО на территории Украины — это повод для того, чтобы втянуть Вашингтон в войну против Москвы, добавил Сивков.

«Если американцы вдруг примут решение о размещении своих комплексов, Украина начнет боевые действия против ДНР и ЛНР, а Россия в этих условиях задействует свою авиацию против американской техники, то это послужит поводом для начала военного столкновения между нашими странами, — добавил военный эксперт. — Я твердо убежден, что Вашингтон не пойдет на это ни при каких условиях».

В заключение Константин Сивков высказал предположение, что реакция России на призывы Алексея Резникова, адресованные США, ограничится дипломатическими заявлениями.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, Юрий Кнутов объяснил обращение Киева к Вашингтону стремлением обезопасить свою военную операцию по захвату ДНР и ЛНР, находясь под прикрытием американских военных.

«Эта операция готовится давно, но пока не проводится, поскольку Украина понимает, что Россия не оставит без защиты большое количество граждан с ее паспортами, — заявил собеседник ФАН. — Но американцам придется вмешаться, если их ПВО будет находиться на территории страны. В результате придется вмешаться и всему блоку НАТО».

Военный эксперт выразил мнение, что заявление украинской стороны носит в большей степени демагогический характер. Это обусловлено грядущей встречей президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

«Президенты встретятся 30 августа, поэтому нужно создать шумиху. Зеленский якобы проявляет активность, борется за укрепление ВСУ и в том числе просит американцев разместить их войска на территории Украины, — подчеркнул Кнутов. — Однако на сегодняшний день ситуация такова, что Франция, Германия, да и другие западноевропейские члены НАТО не хотят, чтобы из-за украинских интересов в их страны приходили гробы, а матери оплакивали убитых солдат. Да и в США, несмотря на их агрессивный настрой по отношению к России, есть здравомыслящие руководители, которые в состоянии оценить последствия и не допустить того, чтобы американские части ПВО располагались на территории Украины».

Эксперт добавил, что американская сторона заинтересована в давлении на Россию, однако размещение войск США на территории Украины не отвечает интересам администрации Байдена.

Федеральное агентство новостей /

«Американцы прекрасно понимают, что подобный шаг будет означать переход красной черты, что чревато угрозой развязывания Третьей мировой войны, — заключил Кнутов. — А из-за Украины никто на Западе свои жизни класть не хочет».

Ранее харьковский политолог Алексей Самойлов заявил ФАН, что люди, ощущающие себя русскими, но живущие на Украине, будут возвращаться в Россию только вместе со своей землей.