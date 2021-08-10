Военные эксперты лишили Киев иллюзий о размещении ПВО США на Украине

Прагматичное руководство США не пойдет на размещение своих ПВО на территории Украины. Об этом ФАН заявили заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков и военный эксперт Юрий Кнутов, прокомментировавшие призыв вице-премьера по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексея Резникова развернуть на территории страны американские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Константин Сивков отметил, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых, скорее всего, идет речь в заявлении, немногим сильнее комплексов типа «Бук», которые есть у самой Украины.
«Если же говорить о комплексе С-300, который имеется в большом количестве на территории Украины со времен Советского Союза, то он по многим параметрам превосходит американские Patriot: и по дальности стрельбы, и по меркам защищенности», — подчеркнул доктор военных наук.
Всем, включая американцев, понятно, что размещение ПВО на территории Украины — это повод для того, чтобы втянуть Вашингтон в войну против Москвы, добавил Сивков.
«Если американцы вдруг примут решение о размещении своих комплексов, Украина начнет боевые действия против ДНР и ЛНР, а Россия в этих условиях задействует свою авиацию против американской техники, то это послужит поводом для начала военного столкновения между нашими странами, — добавил военный эксперт. — Я твердо убежден, что Вашингтон не пойдет на это ни при каких условиях».
В заключение Константин Сивков высказал предположение, что реакция России на призывы Алексея Резникова, адресованные США, ограничится дипломатическими заявлениями.
В свою очередь, Юрий Кнутов объяснил обращение Киева к Вашингтону стремлением обезопасить свою военную операцию по захвату ДНР и ЛНР, находясь под прикрытием американских военных.
«Эта операция готовится давно, но пока не проводится, поскольку Украина понимает, что Россия не оставит без защиты большое количество граждан с ее паспортами, — заявил собеседник ФАН. — Но американцам придется вмешаться, если их ПВО будет находиться на территории страны. В результате придется вмешаться и всему блоку НАТО».
Военный эксперт выразил мнение, что заявление украинской стороны носит в большей степени демагогический характер. Это обусловлено грядущей встречей президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Президенты встретятся 30 августа, поэтому нужно создать шумиху. Зеленский якобы проявляет активность, борется за укрепление ВСУ и в том числе просит американцев разместить их войска на территории Украины, — подчеркнул Кнутов. — Однако на сегодняшний день ситуация такова, что Франция, Германия, да и другие западноевропейские члены НАТО не хотят, чтобы из-за украинских интересов в их страны приходили гробы, а матери оплакивали убитых солдат. Да и в США, несмотря на их агрессивный настрой по отношению к России, есть здравомыслящие руководители, которые в состоянии оценить последствия и не допустить того, чтобы американские части ПВО располагались на территории Украины».
Эксперт добавил, что американская сторона заинтересована в давлении на Россию, однако размещение войск США на территории Украины не отвечает интересам администрации Байдена.
«Американцы прекрасно понимают, что подобный шаг будет означать переход красной черты, что чревато угрозой развязывания Третьей мировой войны, — заключил Кнутов. — А из-за Украины никто на Западе свои жизни класть не хочет».
Ранее харьковский политолог Алексей Самойлов заявил ФАН, что люди, ощущающие себя русскими, но живущие на Украине, будут возвращаться в Россию только вместе со своей землей.