Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 23:06
23:00
Политика
Надежда на Россию: как оставленному в огне Афганистану выбраться из хаоса
22:56
Политика
Украинскую олимпийскую чемпионку назвали на родине «биологическим мусором»
22:55
Экономика
Минэнерго объяснило влияние демпфера на цену бензина в России
22:55
Общество
Следственный комитет РФ «вернул» потерпевшим 37,7 млрд рублей в 2021 году
22:25
Спорт
Олимпийский тренер Пак предсказал рост популярности тхэквондо после успеха на ОИ-2020
22:23
Происшествия
Жертвами взрыва в больнице Владикавказа стали девять человек
22:18
Общество
Болельщики аплодисментами встретили бронзового призера Олимпиады из Крыма Глеба Бакши
22:00
Спорт
Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
21:42
Общество
Шоумен Зверев призвал допустить Буланову до выборов в ЗакС Петербурга
21:28
Спорт
Лионель Месси успешно прошел медобследование перед заключением контракта с «ПСЖ»
Все новости

Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
Спорт
Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
Федеральное агентство новостей  / 

Российские спортсмены — герои летних Олимпийских игр в Токио — вернулись на родину с более чем достойным «уловом» — 71 медаль, из них — два десятка золотых. Олимпийцев торжественно встретили в Москве, на Красной площади. Санкт-Петербург особенно гордится своими земляками, завоевавшими на Играх-2020 девять медалей, среди которых есть награда высшего достоинства.

Информация о петербургских олимпийцах, завоевавших на Играх драгоценные награды, — в инфографике ФАН.

Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
Федеральное агентство новостей  / 

Лилия Ахаимова добыла для нашей команды золото в спортивной гимнастике. Наша гордость — Дина Аверина (которую, как считают эксперты, просто засудили) стала обладательницей серебра «с золотым отливом» в художественной гимнастике. Серебро в командном зачете по художественной гимнастике у Ангелины Шкатовой и Алисы Тищенко.

Представительницы питерского спорта Василиса Степанова и Анна Пракатень завоевали серебряные медали в гребном спорте. Питер гордится своими волейболистами, которые взяли серебро в команде, это Иван Яковлев, Егор Клюка и Виктор Полетаев.

Бронза (тоже, по мнению экспертов, «с золотым отливом») у нашей мужественной дзюдоистки Мадины Таймазовой; бронзовыми призерами Олимпиады стали представитель петербургской школы тхэквондо Михаил Артамонов и велосипедистка Мария Новолодская.

Владислав Ларин и Михаил Артамонов стали гостями программы ФАН «Петербургский уикенд», посвященной героям Олимпиады-2020
Федеральное агентство новостей  / 

Также петербуржцы от души поздравляют своего «соседа» — самого титулованного спортсмена Карелии Владислава Ларина, завоевавшего золото Игр в Токио в тхэквондо. Напомним, Владислав Ларин и Михаил Артамонов стали гостями программы ФАН «Петербургский уикенд», посвященной героям Олимпиады-2020.

Всего в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете и третье место — по общему количеству наград.

Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
Федеральное агентство новостей  / 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Олимпиада-2020: петербургские атлеты завоевали девять наград, в том числе золото
медальный зачет олимпиада в токио
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru