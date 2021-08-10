Российские спортсмены — герои летних Олимпийских игр в Токио — вернулись на родину с более чем достойным «уловом» — 71 медаль, из них — два десятка золотых. Олимпийцев торжественно встретили в Москве, на Красной площади. Санкт-Петербург особенно гордится своими земляками, завоевавшими на Играх-2020 девять медалей, среди которых есть награда высшего достоинства.

Информация о петербургских олимпийцах, завоевавших на Играх драгоценные награды, — в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Лилия Ахаимова добыла для нашей команды золото в спортивной гимнастике. Наша гордость — Дина Аверина (которую, как считают эксперты, просто засудили) стала обладательницей серебра «с золотым отливом» в художественной гимнастике. Серебро в командном зачете по художественной гимнастике у Ангелины Шкатовой и Алисы Тищенко.

Представительницы питерского спорта Василиса Степанова и Анна Пракатень завоевали серебряные медали в гребном спорте. Питер гордится своими волейболистами, которые взяли серебро в команде, это Иван Яковлев, Егор Клюка и Виктор Полетаев.

Бронза (тоже, по мнению экспертов, «с золотым отливом») у нашей мужественной дзюдоистки Мадины Таймазовой; бронзовыми призерами Олимпиады стали представитель петербургской школы тхэквондо Михаил Артамонов и велосипедистка Мария Новолодская.

Федеральное агентство новостей /

Также петербуржцы от души поздравляют своего «соседа» — самого титулованного спортсмена Карелии Владислава Ларина, завоевавшего золото Игр в Токио в тхэквондо. Напомним, Владислав Ларин и Михаил Артамонов стали гостями программы ФАН «Петербургский уикенд», посвященной героям Олимпиады-2020.

Всего в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете и третье место — по общему количеству наград.