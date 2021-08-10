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Три генерала МВД лишились должностей после ареста экс-главы полиции Камчатки

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:25
Политика
Три генерала МВД лишились должностей после ареста экс-главы полиции Камчатки
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 10 августа. Трех генералов МВД отстранили от должностей на фоне ареста экс-главы УМВД Камчатского края. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Политик поделился деталями об отстраненных сотрудниках. По словам Хинштейна, ими стали замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов, замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-лейтенант, майор полиции Юрий Демин.

Правоохранители ранее задержали экс-главу управления МВД России по Камчатке Михаила Киселева в связи с превышением им должностных полномочий. Следственные и судебные органы решат дальнейшую судьбу бывшего руководителя подразделения полиции.

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