Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 18:37
18:35
Политика
Военные эксперты лишили Киев иллюзий о размещении ПВО США на Украине
18:31
Общество
Русские друзья научили американца бороться с похмельем
18:29
Общество
«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга
18:28
Происшествия
«Проиграл»: мужчина утонул в озере в Приморье, не переплыв его на спор 
18:26
Происшествия
«Вовремя с морей вернулись»: штормовые волны затопили пляжи с палатками в Приморье
18:25
ФАН-ТВ
Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
18:21
Политика
Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США
18:19
Общество
Агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида
18:17
Общество
Актер Бычков отреагировал на отказ Булановой в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС
18:15
Праздники
День физкультурника 2021: история и традиции праздника
Все новости

Рэпера Птаху экстренно госпитализировали с острыми болями в животе

  /   Обновлено: 10 августа 2021 18:30
Общество
Рэпера Птаху экстренно госпитализировали с острыми болями в животе
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 10 августа. Популярный рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, попал в больницу с острыми болями в животе. Информацию об этом подтвердила его пиар-менеджер.

В больнице у артиста обнаружили острое воспаление желчного пузыря. По предварительной информации, рэпер сдает все необходимые анализы и в ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство.

Менеджер музыканта Марина Евстифеева подтвердила эту информацию. По ее словам, операция пока не проведена, однако Птаха еще не выходил на связь.

«Операцию еще не делали. Пока он не выходит на связь», — отметила представитель Нуриева в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации известной советской актрисы Светланы Светличной. По имеющейся информации, последние недели она жаловалась на тяжелое состояние. Однако спустя время звезда "Бриллиантовой руки" заявила, что с ней все в порядке.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рэпера Птаху экстренно госпитализировали с острыми болями в животе
больница птаха здоровье
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru