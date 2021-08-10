Рэпера Птаху экстренно госпитализировали с острыми болями в животе

Москва, 10 августа. Популярный рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, попал в больницу с острыми болями в животе. Информацию об этом подтвердила его пиар-менеджер.

В больнице у артиста обнаружили острое воспаление желчного пузыря. По предварительной информации, рэпер сдает все необходимые анализы и в ближайшее время ему предстоит хирургическое вмешательство.

Менеджер музыканта Марина Евстифеева подтвердила эту информацию. По ее словам, операция пока не проведена, однако Птаха еще не выходил на связь.

«Операцию еще не делали. Пока он не выходит на связь», — отметила представитель Нуриева в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее в Сети появилась информация о госпитализации известной советской актрисы Светланы Светличной. По имеющейся информации, последние недели она жаловалась на тяжелое состояние. Однако спустя время звезда "Бриллиантовой руки" заявила, что с ней все в порядке.