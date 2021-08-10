Около 29 млрд рублей поступило в российский бюджет после роста НДФЛ для богатых

Москва, 10 августа. Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые привела данные о поступлениях от уплаты налога на сверхдоходы по увеличенной ставке.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров. По его данным, за первые шесть месяцев общая сумма дополнительных бюджетных доходов в этом секторе составила порядка 29 млрд рублей, пишет «Солидарность».

«Уже собрано 29 млрд рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд рублей. Я напомню, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями», — приводит слова Егорова пресс-служба ФНС.

Внедрить прогрессивную шкалу налогообложения в июне 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Было принято решение об увеличении с 1 января 2021 года ставки налога на доходы, превышающие 5 млн в год, до 15%. Суммы, поступающие от уплаты налога по повышенной ставке, перечисляются на поддержку детей с орфанными (редкими) заболеваниями, лекарства для лечения которых, как правило, чрезвычайно дороги.

Вместе с этим в государстве существуют программы льготной уплаты налогов, в частности транспортного. Такая возможность предоставляется определенным категориям российских граждан.