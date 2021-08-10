Шугалей объяснил важность мониторинга продуктовых цен в регионах

Москва, 10 августа. Важность стабилизации цен на продукты на региональном уровне обозначил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил правительству нарастить объем ввоза сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен на продукты. Также Федеральная антимонопольная служба должна организовать мониторинг стоимости продуктов на полках магазинов. По словам Шугалея, контролировать процесс ценообразования необходимо и на региональном уровне.

«У нас большая страна, и если мы не будем следить за ценами на региональном уровне, то это распоряжение останется пустым. Безусловно, здесь нужна помощь региональных властей. Есть месседж президента, и его необходимо поддержать на региональных уровнях», — передает его слова «Слово и Дело».

После того, как ряд стран ввел санкции в отношении России в 2014 году, РФ начала активно увеличивать производство собственной продукции. Даже несмотря на ущерб, нанесенный всем отраслям экономики пандемией коронавируса, страна смогла увеличить обороты в области сельского хозяйства. Так, по итогам 2020 года производство данной категории продукции выросло на 5,3% относительно 2019 года. Эту тенденцию нужно поддерживать.

«У нас должна быть независимая политика. Страна огромная — соседей много, дружественных стран — много. Мы должны справляться собственными силами, это и есть охрана нашего суверенитета», — заявил глава ФЗНЦ.

Максим Шугалей ранее выразил уверенность, что в России не нужно увеличивать рабочую неделю и предложил варианты повышения качества работы.