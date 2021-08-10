Музыканта Первякова огорчил отказ в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС Булановой

Сегодня в стране не хватает людей, которые отстаивают права наиболее уязвимых слоев населения. Таким мнением поделился в беседе с ФАН композитор, автор музыкального проекта Priroda Алексей Первяков.

Собеседник отреагировал на новость о том, что певице Татьяне Булановой, которая баллотировалась от партии «Родина» в ЗакС Санкт-Петербурга, отказали в регистрации кандидатом в депутаты.

«Я не понимаю, что сподвигло принять такое решение. Разве предложение по надбавке могло кого-то смутить? А если проблемы с подписями выявились, то надо тщательно проверить, а не рубить с плеча», — сообщил композитор.

Фото: Евгения Вареева /

Алексей Первяков также добавил, что инициатива Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка» весьма актуальна. Более того, она представляла собой пример активной деятельности редкого нынче типа граждан в современной России.

«Что касается надбавок для пенсионеров, то здесь я полностью поддерживаю Татьяну Ивановну. Нам очень не хватает людей, которые отстаивают права наиболее уязвимых слоев населения. Например, в Москве уже давно существует практика надбавок. И на нее должны равняться все регионы нашей страны. Петербург точно не хуже», — отметил Алексей Первяков.

Ранее стало известно, что Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с призывом обеспечить равные условия для всех участников на выборах в ЗакС. Причиной такого шага стал недопуск к наружной агитации тысячи плакатов и баннеров партии «Родина».