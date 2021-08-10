«Юнармия» присоединится к Детскому авиакосмическому салону в Жуковском

Москва, 10 августа. Детский авиакосмический салон (ДАКС) пройдет 21 августа в подмосковном Жуковском при поддержке всероссийского движения «Юнармия».

По имеющимся данным, программа фестиваля рассчитана на три дня. Отмечается, что 20 августа пройдут отборочные соревнования по авиамоделированию, мотокросс и репетиция воздушного показа. Уже в субботу в рамках ДАКС состоится масштабная викторина по истории авиации и космонавтики, а также соревнования по авиаралли и показательные выступления по спортивному пилотажу.

«Для мальчишек и девчонок в «Юнармии» планируется создать Центр первоначальной летной подготовки, чтобы в дальнейшем у них были все преимущества для поступления в соответствующие вузы», — говорится в сообщении движения.

Завершится ДАКС благотворительной акцией для маломобильных детей и взрослых. Парафест включает в себя соревновательную программу, катание на самолетах, парапланах и шарах.

Ранее сообщалось, что боле чем 500 красноярских школьников стали членами «Юнармии». Торжественная церемония вступления в ряды движения состоялась на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Гренада».