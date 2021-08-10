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Жители сахалинского села пожаловались на качество питьевой воды после дождей
Общество
Жители сахалинского села пожаловались на качество питьевой воды после дождей
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Южно-Сахалинск, 10 августа. Сильные дожди, которые прошли на юге Сахалина, ухудшили ситуацию с питьевой водой в одном из сел. На ее качество пожаловались жильцы нескольких домов.

Дома, жители которых предъявили претензии к качеству питьевой воды, находятся в селе Синегорск на Коммунистической улице. Там люди отметили неприятный запах, а также мутность жидкости.

Эти дома подключены к восточному водозабору. Однако жалоб от жильцов, которые подключены к северному водозабору, не поступало. Мэрия Южно-Сахалинска и АО «Сахалинская коммунальная компания» заявили о готовности переключить водопровод всего села на северный забор, передает РИА Сахалин-Курилы.

На сегодняшний день завершен первый этап — к плотине северного водозабора привезли спецтехнику, а также все необходимые для работ материалы. Пока что коммунальщики надеются, что взвесь, поднятая во время ливней со дна водохранилища, осядет на дно. Для местных жителей организован подвоз питьевой воды.

Диетолог Ковальков ранее описал способ проверки качества питьевой воды. Он рекомендовал обращаться за оценкой к специалистам.

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сахалин вода дожди
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