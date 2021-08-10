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«Враги цивилизации»: у представителей афганской диаспоры болит душа за родную страну
Политика
«Враги цивилизации»: у представителей афганской диаспоры болит душа за родную страну
twitter.com  /  @BhitanniKhannn

Радикальные исламисты, к которым относится и «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), требуют от афганских женщин особой «формы одежды» в виде закрытого никаба — похоже, в них скоро оденется вся страна. О своем отношении к условиям, в которых живет женское население государства, рассказали представители афганской диаспоры, ставшие гостями специального эфира Медиагруппы «Патриот».

Так, до прихода к власти джихадистов даже в сельской местности женщины ходили только в платке, но с открытым лицом, говорит председатель правления Единого афганского центра Мохаммед Наим Голь. С появлением же талибов стало привычным лицо закрывать, иначе жителей местных провинций могут попросту не пустить на территорию города.

«Это, конечно, очень печально и обидно. Женщинам не дают развиваться. Хотя в последние годы международные сообщества в этом направлении работали, и женщины у нас во многих местах стали работать. Но, не дай Бог, какие-то события [повлияют на то], чтобы опять назад пошли, чтобы женщины закрытыми ходили. Это, конечно, очень плохо, проблема такая есть», — говорит общественный деятель.

«Враги цивилизации»: у представителей афганской диаспоры болит душа за родную страну
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Его поддерживает и председатель контрольно-ревизионной комиссии центра Хосас Абдул Матин, который подтверждает, что талибы, откровенно говоря, не считают женщину полноценным человеком. Оттого в стране процветает бесправие, не имеющее ничего общего с традициями, которыми живет афганский народ. Но к такому положению дел народ, к сожалению, привык.

«Талибан» не только против женщины и их свободы. <…> На сегодняшний день это, конечно, страшное дело. Никакая страна мира откровенно их политику не поддерживает. Против цивилизации потому что, против прав человека [выступают талибы]», — заключает гость эфира.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявлял, что не знает, в чьих руках окажется власть в Афганистане к началу осени. При этом он отметил, что ситуация в ближневосточной стране развивается в «нежелательном направлении».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / «Враги цивилизации»: у представителей афганской диаспоры болит душа за родную страну
афганистан талибан вывод войск из афганистана медиагруппа патриот
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