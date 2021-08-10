Илья Авербух: Покажем Нижний таким, чтобы вызвать у россиян горячее желание приехать

Первый канал покажет праздничное шоу к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, режиссером которого является Илья Авербух, стало известно ФАН.

Главную сцену для данного действа возводят прямо в воде — на слиянии рек Ока и Волга, возле здания Волжского пароходства. Она погружена на глубину до четырех метров, в ее сооружении участвуют 10 водолазов. Всего же в технической застройке задействовано примерно 200 человек.

«В основе концепции шоу — рассказ об истории города и о замечательных людях, которые живут в Нижнем Новгороде, — пояснил Авербух. — Идея в том, что это не обычный концерт, а церемония, где одно действие сменяется другим, где каждый номер эксклюзивно создан именно для этого шоу. Помимо этого, в городе будет еще восемь площадок, которые также станут частью нашего представления, — между ними планируются телемосты. Что очень важно, среди исполнителей много нижегородцев — тех, кем гордится город и страна».

Из числа тех, кто приедет в Нижний Новгород на празднование 800-летия, — оркестр под управлением номинанта на премию «Грэмми» Максима Емельянычева, обладатель «Грэмми» Даниил Трифонов, гимнастки Дина и Арина Аверины, артист балета Сергей Полунин, группа Uma2rman, певец Леван Горозия (L’ONE), группа «Любэ», супермодель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова, актриса театра и кино Ирина Пегова, заслуженная артистка России Надежда Павлова, певцы Сергей Мазаев и Алексей Воробьев…

«Коронавирус внес большие изменения в нашу жизнь, — посетовал Авербух. — Найденное решение — гала-шоу — самое верное в этой ситуации. С точки зрения режиссуры, я поставил задачу сделать рассказ о великой истории Нижнего Новгорода, о его роли для страны и о его будущем. Нижегородцы гордятся своим городом, и мы хотим показать его таким, чтобы у россиян появилось горячее желание приехать в Нижний».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

По словам известного в прошлом фигуриста, серебряного призера Олимпийских игр-2002 в Солт-Лейк-Сити, очень важно, что праздничное шоу будет показано на Первом канале. Так как это, считает Авербух, большая презентация города (основанного в 1221 году) на огромную аудиторию.

На главной сцене в акватории Волги и Оки всего будет задействовано около 400 телевизионных камер. Завершит все это торжественное действо салют, который тоже окажется рекордным: залпы дадут сразу с шести барж.

Первый канал покажет это праздничное шоу 21 августа в 21:20 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на телеканале «Суббота!» состоится премьера турецкого сериала «Постучись в мою дверь».