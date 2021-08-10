Сирийская армия обнаружила склад с американским оружием на севере Хамы

Хама, 10 августа. Сирийские силы безопасности обнаружили склад с оружием при прочесывании северной части провинции Хама.

Изъятый арсенал включает в себя семь американских противотанковых ракет TOW, боеприпасы для танков, БМП и стрелкового вооружения, минометные снаряды.

Сирийская Арабская Армия (САА) захватила десятки подобных объектов в течение предыдущих лет. Боевики оставили тяжелое вооружение при отбытии из провинций Хомс и Хама в Идлиб, при этом покинув 65 населенных пунктов.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Радикалы производят периодические вылазки из Идлиба на приграничную территорию Хамы, занимаясь грабежом мирного населения.

В июле САА приступила к зачистке восточной Хамы от разрозненных боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Данная местность изрезана пустынными ущельями, что затрудняет боевые действия в ней.

Наземная операция сопровождалась уничтожением тыловых линий снабжения радикалов. Их снабжение тянется из провинции Хомс, в восточной части которой расположена американская военная база Эт-Танф с окружающей ее 55-километровой «зоной безопасности», недоступной для сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.