Депутат Госдумы и клирик РПЦ разоблачили провокацию украинских раскольников в Крыму

Инсинуации Киева и Вашингтона о «нарушении прав верующих в Крыму» беспочвенны: законы РФ должны одинаково соблюдать все, независимо от вероисповедания и убеждений. Об этом в интервью ФАН заявили депутат Госдумы Павел Шперов и протоиерей РПЦ МП Димитрий (Пашков), прокомментировавшие очередной проукраинский фейк.

Ранее член так называемой «краевой рады украинцев Крыма» Андрей Щекун и «представитель президента Украины в АРК» Антон Кориневич сообщили в соцсетях, что российские силовики якобы «сорвали богослужение в храме ПЦУ» в Крыму. Вброс подхватили украинские СМИ, угрожая репрессиями российским должностным лицам от имени официального Киева. Посольство США на Украине также поспешило выступить с требованием к России — «позволить людям свободно молиться».

По имеющейся у ФАН информации, раскольники из «Православной церкви Украины» (ПЦУ) в своих «проповедях» в селе Балки Белогорского района Республики Крым использовали нацистские лозунги, нарушив закон РФ о борьбе с экстремизмом. В связи с этим сектантов посетили представители центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Крыму, после чего в отношении раскольничьего архимандрита Дамиана был составлен протокол об административном правонарушении.

Депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что представители США продемонстрировали тут вполне традиционную реакцию — иного от них ждать не приходилось.

«Меня всегда поражает, что американцы пытаются учить нас жить. В этой стране на улицах убивали чернокожих. Сейчас — убивают белых. Они не могут навести порядок у себя дома, но рассказывают нам, «как надо». При этом в США за пустяк могут посадить на несколько десятков лет. И эти люди рассказывают нам о правах человека и гуманизме? Да они просто отрабатывают информационный повод, хотят в очередной раз рассказать, «как плохо жить людям в российском Крыму». Это очередной антироссийский вброс», — пояснил политик.

По словам парламентария, в действительности в Белогорском районе Крыма ничего особенного не произошло, просто недоброжелатели использовали для раздувания скандала незначительный эпизод из повседневной работы правоохранительных органов, которые несут ответственность за безопасность граждан.

«За продвижение экстремистских идей российское законодательство предусматривает серьезное наказание. Каждый, кто использует нацистские лозунги, может «присесть» на реальный срок. Если информация о подобных деяниях подтвердится, будет назначена экспертиза. В случае доказательства ведения этими гражданами противоправной деятельности их привлекут к уголовной ответственности», — уточнил крымчанин.

Шперов добавил, что люди, которых не устраивают российские законы, могут спокойно уехать туда, где эти законы соблюдать не обязательно. Живущие же в России должны подчиняться общим нормам и равны перед правовой системой страны.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий (Пашков) напомнил ФАН, что ПЦУ — это самые настоящие раскольники, поэтому православные не должны иметь с ними никаких дел.

«Информации об инциденте очень мало, и я не могу судить о происшествии. Но я точно знаю, что «Православная церковь Украины» возникла только в 2018 году. Патриарх Константинопольский Варфоломей дал им незаконный томос о «независимости» от матери-церкви Московского патриархата. В ПЦУ вошли раскольники так называемого «Киевского патриархата». Для нас руководители этой организации — не священники, а самозванцы, члены лже-религиозного образования. Православные РПЦ не должны посещать подобные заведения», — пояснил священник.

Протоиерей подчеркнул, что все обязаны соблюдать законодательство страны, в которой находятся.

«Клирики любых религиозных организаций равны перед законом государства, в котором они живут и ведут свою деятельность», — добавил батюшка.

Отец Димитрий заметил, что местные органы власти имеют полное право осуществлять проверку деятельности храмов. В качестве примера он привел визиты различных инспекций в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, в котором он служит, а также случаи присутствия полицейских на богослужениях во время пандемии для контроля исполнения предписаний Роспотребнадзора.

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