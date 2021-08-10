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Сенатор Цеков указал на неверную позицию Лукашенко по Крыму

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:47
Политика
Сенатор Цеков указал на неверную позицию Лукашенко по Крыму
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 10 августа. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо как можно скорее признать факт воссоединения Крыма с Россией, уверен член Совета Федерации Сергей Цеков.

В противном случае ситуация может негативно сказаться на отношениях белорусского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным, убежден сенатор от Крыма Цеков. Политик дал комментарий Общественной службе новостей.

«Заявление Лукашенко — неправильное. Я убежден, что он и сам хорошо знает, как проходил референдум, знает, что его результаты полностью объективны. Он хорошо знает ситуацию в Крыму и знает, что крымчане лишь укрепились в своем решении», — пояснил сенатор.

Цеков обратил внимание на некорректность слов президента Белоруссии о Крыме. Минск должен признать воссоединение полуострова с Россией из-за справедливости, подчеркнул политик. Он также указал на потребность Минска в поддержке российского Крыма.

«Мы и без признания этого проживем, но это нужно Белоруссии больше, чем нам», — заключил сенатор.

Ранее Александр Лукашенко назвал условие признание Крыма российским, передает «Национальная служба новостей». Президент готов будет поддержать воссоединение полуострова и Москвы, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять продукты в регион.

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белоруссия лукашенко крым цеков
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