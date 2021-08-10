Баскетболистки Ольга и Евгения Фролкины рассказали об участии в Олимпиаде в Токио

Курск, 10 августа. Серебряные призеры летних Олимпийских игр Ольга и Евгения Фроловы рассказали о своей поездке в Токио. Сестры отметили сложность выступления перед пустыми трибунами.

Спортсменки взяли серебро среди женских команд в баскетболе 3х3. Они рассказали, что перед соревнованиями чувствовали сильное волнение, с которым помогали справиться тренера и доктор.

«Все готовились, волновались, и среди многих спортсменов мы не чувствовали большого напряжения, в целом было комфортно. Нам очень помогали наши тренеры, доктор. Все было отлично!» — отметили баскетболистки в интервью изданию «Курская правда».

Фролкины рассказали, что пустые трибуны на таких масштабных соревнованиях хоть и расстраивали, но не стали для них настоящим сюрпризом. Большую часть сезона в родном городе они отыграли без болельщиков и успели привыкнуть к тишине в зале.

«Пустые трибуны не стали для нас сюрпризом <...> Конечно, было бы лучше, если бы люди увидели этот классный спорт вживую, а мы – болельщиков на трибунах, ощутили бы их поддержку. Но, думаю, пройдет время и они вновь будут с нами», — поделились баскетболистки.

Сестры рассказали, что на Олимпиаде их встретили очень радушно. После финального матча их поздравили все вокруг, в том числе и каждый сотрудник отеля, в котором они жили.

Летние Олимпийские игры проходили в Токио с 23 июля, а 8 августа в стране прошла официальная церемония закрытия. Олимпиада-2020 стала для нашей страны вполне успешной. Всего российские атлеты смогли завоевать 20 золотых медалей.