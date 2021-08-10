Меняйло поручил обеспечить все больницы Северной Осетии кислородными станциями

Владикавказ, 10 августа. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил обеспечить установку кислородных станций во всех медучреждениях республики в кратчайшие сроки.

Во время заседания оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Меняйло подчеркнул, что на данный момент ни одна больница не укомплектована нужными установками. Он попросил Минздрав взять этот вопрос на контроль и сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода во все госпитали.

Необходимо приобрести и установить конструкции в соответствии со всеми техническими нормами. В сутки с такой станции пациентам поступает восемь тонн газа.

Ранее Меняйло поручил врио министра строительства и архитектуры Константину Моргоеву провести проверку всех систем подачи кислорода в республике.