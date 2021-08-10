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Меняйло поручил обеспечить все больницы Северной Осетии кислородными станциями

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:54
Происшествия
Меняйло поручил обеспечить все больницы Северной Осетии кислородными станциями
Global Look Press  /  Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Владикавказ, 10 августа. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло поручил обеспечить установку кислородных станций во всех медучреждениях республики в кратчайшие сроки.

Во время заседания оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Меняйло подчеркнул, что на данный момент ни одна больница не укомплектована нужными установками. Он попросил Минздрав взять этот вопрос на контроль и сделать все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную подачу кислорода во все госпитали.

Необходимо приобрести и установить конструкции в соответствии со всеми техническими нормами. В сутки с такой станции пациентам поступает восемь тонн газа.

Ранее Меняйло поручил врио министра строительства и архитектуры Константину Моргоеву провести проверку всех систем подачи кислорода в республике.

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северная осетия меняйло кислородные станции
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