Командующий операцией IRINI запросил больше поддержки ЕС для выполнения задач в Ливии

Прага, 10 августа. Командующий европейской военно-морской операцией IRINI («Ирини») контр-адмирал Фабио Агостини в ходе саммита по инновациям и развитию оборонно-промышленной базы заявил о необходимости в дополнительной поддержке, которая понадобится в выполнении задач по соблюдению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

По его словам, запуском IRINI Евросоюз продемонстрировал стремление выступать в качестве важного поставщика услуг безопасности, который нуждается в более тесном сотрудничестве как в постановке стратегических целей, так и в улучшении финансового планирования ресурсов.

В связи с чем Фабио Агостини подчеркнул необходимость в разработке более совершенных по качеству беспилотных летательных аппаратов и устойчивой спутниковой связи, без которой IRINI не сможет выполнять задачи.

В марте Евросоюз продлил на два года операцию в Средиземном море. Авиация и флот проверяют суда в рамках соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Однако годом ранее греческий фрегат «Спецес», по приказу командования IRINI, не смог досмотреть грузовое судно «Чиркин» под флагом Танзании, двигавшееся в сопровождении сразу трех турецких фрегатов в сторону Ливии.

Случившееся наглядно показало, что у европейской операции отсутствуют какие-либо четкие инструкции, как действовать в той или иной ситуации, например, при сопротивлении экипажей различных судов или отказе в проведении досмотра.