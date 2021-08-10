ПЦР-тест или сертификат о вакцинации: как подготовиться к отпуску в Египте

Первые с 2015 года самолеты с российскими туристами приземлились 9 августа в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. Сообщение с египетскими курортами было прекращено шесть лет назад после трагедии над Синайским полуостровом — теракта на борту российского авиалайнера, все пассажиры и экипаж которого погибли.

Все это время наши соотечественники могли попасть на египетские курорты лишь через третьи страны. Турпоток в этом направлении существенно снизился, и это не могло не сказаться на состоянии туристической индустрии Египта.

Правда, стоит признать, что возобновления авиасообщения ждала не только египетская сторона, но и сами россияне. Во сколько обойдется желанная путевка на Красное море? Как изменились курорты без российских туристов? Надо ли сдавать ПЦР-тесты после прилета на отдых? Признают ли египетские власти сертификат о вакцинации «Спутником V»? Распространяется ли страховка на коронавирус?

На эти и другие вопросы ответила общественный омбудсмен по индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге, член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Египет — это страна, которая отчасти живет за счет туризма, поэтому, когда авиасообщение с Россией было остановлено, произошел кризис в индустрии. По словам Ирины Семеновой, окончательный удар по туристическому бизнесу в Египте нанесла пандемия: часть отелей оказались на грани банкротства, часть — просто закрылись. Теперь намечается позитивная тенденция — старые гостиницы потихоньку восстанавливают, плюс строят новые.

«Эта страна сильно зависит от туризма. Когда туристическая отрасль провалилась с точки зрения обслуживания российских туристов — это был кризис. <…> При этом количество отелей, которое было до того, как россияне перестали ездить туда, сильно изменилось. С одной стороны — построили новые отели, в большинстве своем это сегмент недорогих трехзвездочных отелей. С другой — часть «четверок» еще не открылась. Но думаю, в ближайшее время мы увидим изменения», — пояснила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам эксперта, пока еще у россиян есть шанс понежиться на египетских берегах за 35-40 тысяч рублей. Именно в такую сумму обойдется путевка в четырехзвездочный отель по системе «все включено» с вылетом из Москвы.

Однако она предупредила, что при вылете из регионов отдых обойдется несколько дороже. К слову, в стоимость путевки также заложена страховка, которая покрывает лечение от COVID-19. Особое внимание Семенова обратила на то, что египетские власти признают российский сертификат о вакцинации «Спутником V», поэтому при пересечении границы у туриста есть выбор — сдать ПЦР-тест или показать сертификат.