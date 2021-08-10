«Рейнджерс» в ближайшее время может завершить сделку по переходу Айкела из «Баффало»

Нью-Йорк, 10 августа. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» попытается обменять Мику Зибанежада в «Баффало» на форварда Джека Айкела.

Такую информацию сообщил американский журналист издания The Athletic Рик Карпинелло. Агенты Джека Айкела ранее обвинили руководство «Сэйбрс» и в частности генерального менеджера клуба Кевина Адамса в том, что тот специально затягивает переговорный процесс по обмену форварда в «Нью-Йорк». «Рейнджерс» готов включить в потенциальную сделку своего лидера, шведского нападающего Мику Зибанежада. «Нью-Йорк» месяц назад пытался заполучить Джека Айкела из «Баффало», предложив «Сэйбрс» взамен голкипера Александра Георигиева, но «клинки» ответили отказом.

Джек Айкел был задрафтован «Баффало» в 2015 году под общим вторым номером. Форвард в прошлом сезоне провел в составе «клинков» 21 матч, в которых записал на свой счет 18 (2+16) очков. Мика Зибанежад выступает за «Нью-Йорк» с 2016 года. В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги игрок сборной Швеции провел 56 матчей, в которых набрал 50 (24+26) баллов за результативность.

Ранее стало известно, что главный тренер «Тампы Бэй» Джон Купер будет руководить сборной Канады на зимних Олимпийских играх в Пекине. Помощниками двукратного обладателя Кубка Стэнли станут Брюс Кэссиди из «Бостона», наставник «Вегаса» Питер Дебур и главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц, сообщила пресс-служба канадской федерации хоккея.