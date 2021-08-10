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ВОЗ предупредила жителей Западной Африки об угрозе распространения новой болезни
Африка
ВОЗ предупредила жителей Западной Африки об угрозе распространения новой болезни
rosminzdrav.ru  /  Министерство здравоохранения Российской Федерации

Конакри, 10 августа. Гвинейские врачи подтвердили первый случай заражения вирусом Марбург. Инфицированный обратился за медицинской помощью в Гекеду.

В связи с резким ухудшением состояния нулевого пациента в клинику направили специальную исследовательскую группу для изучения симптомов. Однако к этому моменту больной уже скончался.

Анализы подтвердили, что мужчина умер от марбургского вируса, принадлежащего к тому же семейству, что и геморрагическая лихорадка Эбола. Он распространяется летучими мышами и передается через телесные жидкости.

ВОЗ предупредила жителей Западной Африки об угрозе распространения новой болезни
pixabay.com  / pixabay.com

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке поблагодарил гвинейских врачей за оперативность и выразил обеспокоенность в связи с появлением опасной инфекции:

«Мы приветствуем бдительность и следственные действия медицинских работников Гвинеи. Вирус имеет большой потенциал к распространению, и мы должны его остановить. Мы работаем с органами здравоохранения, чтобы принять необходимые меры, основанные на опыте борьбы с Эболой, которая передается аналогичным образом».

В данный момент ведутся поиски контактировавших с нулевым пациентом. Также медики организуют кампании для информирования местных жителей о новой угрозе.

Ранее Центр по контролю за заболеваниями Нигерии заявил об ухудшении ситуации с холерой, которая охватила половину штатов и унесла жизни более 360 жителей.

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