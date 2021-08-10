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ФНС намерена внедрить единый налоговый счет для бизнеса

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:59
Экономика
ФНС намерена внедрить единый налоговый счет для бизнеса
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Москва, 10 августа. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести для бизнеса единый налоговый счет на уплату всех сборов, налогов и страховых взносов. Такой механизм уже работает для физлиц.

В конце июля 2021 года ведомство разместило на портале госзакупок контракт на разработку концепции внедрения института единого налогового учета. Сумма работ — 4,6 млн рублей. Согласно описанию, ФНС необходима модернизация системы налогового платежа, которую ввели еще в 2019 году. Благодаря этому физические лица могут оплачивать транспортный, земельный и имущественный налоги одним платежом.

ФНС в будущем планирует распространить данный механизм и на индивидуальных предпринимателей. Целью внедрения нововведения, уточнили в службе, являются снижение издержек госуправления, а также повышение сервиса. Глава ведомства Даниил Егоров также сообщал, что готовится внедрение единого налогового платежа до конца 2022 года.

Ранее российская служба зафиксировала положительную динамику в сборе налогов. Поступления в бюджет за первые шесть месяцев 2021 года составили 12,8 трлн рублей.

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