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Фермерам в Белгороде могут запретить высаживать кукурузу рядом с реками
Общество
Фермерам в Белгороде могут запретить высаживать кукурузу рядом с реками
pxhere.com

Белгород, 10 августа. Жителям Белгорода, которые работают на земле, могут запретить высаживать некоторые сельскохозяйственные культуры близ водоемов.

Фермерам могут запретить сажать подсолнечник и кукурузу рядом с реками. Такой законодательный акт предложил глава Борисовского района Николай Давыдов во время обсуждения обстановки с загрязнением водоемов в регионе, сообщает Бел.ру. Местные чиновники считают, что тысячи растений можно сравнить с промышленными насосами на производстве.

Только посадка многолетних растений должна быть разрешена у рек, считает Давыдов. У некоторых фермеров на полях насчитывают до 70 тыс. подсолнечников. Они высасывают воду из рек, и водоемы гибнут, объяснил чиновник. Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал предложение Давыдова.

Сахалинские фермеры ранее рассказали об освоении гектара на Дальнем Востоке. Владелец КФХ «Сахалинский фермер» Андрей Рубанов планирует построить овчарню.

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