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Халифа Хафтар: ЛНА подчинится избранной народом власти
Ливия
Халифа Хафтар: ЛНА подчинится избранной народом власти
twitter.com  /  @AlamAlGhaid

Бенгази, 10 августа. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что военные подчинятся только избранной ливийским народом власти. Об этом он сказал в речи, посвященной 81-й годовщине создания вооруженных сил.

«ЛНА готова к любым испытаниям во благо ливийского народа», — заявил фельдмаршал.

По его словам, в настоящий момент армия борется с «колонизацией страны» и «бандами террористов». Хафтар отметил, что вооруженные силы «протягивают руку для установления справедливого мира» после затяжного конфликта, начавшегося вслед за падением режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

Главнокомандующий сказал, что Ливийская национальная армия привержена мирному пути урегулирования разногласий, что доказывает работа Совместного военного комитета «5+5».

Ранее посол США в Ливии Ричард Норланд заявил, что Хафтар играет позитивную роль в переговорах с переходным Правительством национального единства (ПНЕ). Премьер-министр страны Абд аль-Хамид Дабиба также отмечал, что диалог с главнокомандующим ЛНА продолжается.

Национальные выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. Дата назначена по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) в Тунисе, который состоялся в ноябре прошлого года.

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