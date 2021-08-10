Физические нагрузки — непременная составляющая здорового образа жизни. Физкультура во всех ее проявлениях — это не только красивое подтянутое тело, но и хорошее самочувствие, бодрость духа и залог активного долголетия.

Спорт сегодня в тренде, и это, конечно же, здорово! Если верить данным Министерства спорта Российской Федерации, тем или иным видом физических нагрузок занимается сегодня около половины населения страны, и этот показатель неуклонно растет, чему в немалой степени способствует политика популяризации спорта среди населения, необходимость которого для здоровья нации совершенно очевидна. С этой целью регулярно проводятся различные зрелищные мероприятия и встречи со знаменитыми спортсменами, строятся стадионы и спортивные площадки, открываются секции для детей разных возрастов, а по телевизору ведутся трансляции значимых спортивных событий.

К счастью, возможность тренироваться в меру сил есть практически у каждого — было бы желание. По статистике, среди главных причин своей пассивности большинство людей называют нехватку времени и средств, однако, если вдуматься, это не более чем отговорки. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, покупать дорогой абонемент в фитнес-центр совсем не обязательно. Пробежка в парке, занятия на уличных тренажерах и простая зарядка в домашних условиях не будут стоить ни рубля и не потребуют много времени. Заниматься можно когда и где угодно, и люди активно этим пользуются.

У всех, кто занимается спортом на профессиональном и любительском уровне, существует свой собственный праздник. Называется он День физкультурника и ежегодно широко отмечается в России во вторую субботу августа. В 2021-м памятная дата приходится на 14 число.

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История Дня физкультурника

Важность пропаганды здорового образа жизни осознавали и в советские годы. В 1939 году Совет народных комиссаров СССР постановил учредить Всесоюзный день физкультурника, однако в календарь праздничных и памятных дат он был внесен значительно позже — в 1980-м. Тогда же было решено отмечать его ежегодно во вторую субботу последнего месяца лета.

Развитию спорта в довоенные годы уделялось колоссальное внимание. Тогда появилось сразу несколько крупных спортивных сообществ, которые и по сей день имеют огромное количество фанатов, а выпускники их спортивных школ прославляют страну на соревнованиях международного уровня. ЦСКА (1923), «Динамо» (1923), «Спартак» (1935) — эти названия всегда были и до сих пор остаются на слуху даже у тех, кто далек от мира спорта.

С 29 мая 1918 года Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма готовит высококвалифицированные кадры в своей области. Учебное заведение является крупнейшим в данной отрасли не только в нашей стране, но и за ее пределами. Прославленный ВУЗ воспитал 172 олимпийских чемпиона. Среди его выпускников такие великие спортсмены, как Лев Яшин, Валерий Харламов, Ирина Роднина и многие другие.

Спортсмены пользовались огромным уважением, их обожали, на них хотели быть похожими. Лозунг «В здоровом теле — здоровый дух!» стал одним из девизов того времени. К тренировкам старались приобщать малышей с самого раннего возраста. В яслях и детских садах обязательно проводились занятия по общей физической подготовке, а в школах физкультура стала обязательным предметом. В каждом районе были секции для юных спортсменов, а погонять мяч на футбольной коробке во дворе было любимым занятием всех советских мальчишек.

В 1931 году был сформирован первый комплекс системы физического воспитания населения «Готов к труду и обороне», который состоял из 21 норматива. Комплекс ГТО получил второе рождение в 2014 году. Любой желающий старше 6 лет, получивший соответствующую медицинскую справку, может проверить свои возможности в различных дисциплинах. За успешную сдачу нормативов полагается золотая, серебряная или бронзовая медали.

Интересный факт: для молодежи ГТО — это не просто способ испытать себя. Имеющиеся знаки отличия у абитуриентов являются преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения, а обладатели «золота» могут получать повышенную стипендию.

Федеральное агентство новостей /

День физкультурника в России: традиции праздника

В Советском Союзе атлеты обязательно принимали участие во всех зрелищных мероприятиях, шествиях и демонстрациях. Кроме того, в День физкультурника принято было устраивать смотры спортивных достижений и турниры по различным видам спорта, но ключевым и, пожалуй, самым масштабным событием праздника стали парады физкультурника, которые были приурочены к этой дате с 1939 года. До этого их тоже проводили, но не столь регулярно. Так, первый состоялся на Красной площади в 1919 году. Позднее шествие перенесли на стадион «Динамо». В таких парадах обычно принимало участие не менее 40 тысяч человек, а на транспарантах красовались лозунги вроде «Сегодня физкультурник — завтра боец», поскольку высшим партийным руководством подобные мероприятия расценивались не только как способ пропаганды здорового образа жизни, но и как метод патриотического воспитания народа.

День физкультурника и сегодня широко отмечается по всей стране. Традиции массовых парадов уже не существует, но активным любителям спорта скучать все равно не придется. В городах проходят спортивные состязания по разным дисциплинам, веселые эстафеты для всей семьи, марафоны, велопробеги и концерты. Энтузиасты устраивают флешмобы, а профессиональные спортсмены — массовые тренировки и мастер-классы для всех желающих. Если у вас еще нет абонемента в фитнес-центр, посмотрите, что предлагают близлежащие заведения — многие клубы в честь праздника делают хорошие скидки на свои услуги.

Как поздравить физкультурника

Во вторую субботу августа поздравления принимают учителя физкультуры, тренеры, профессиональные спортсмены и все приверженцы здорового образа жизни. Отличным подарком в этот день станет все, что связано с физической культурой и спортом.

Вот несколько идей для подарков:

абонемент в спортзал или бассейн для тех, кто давно собирается изменить жизнь к лучшему;

вместительная спортивная сумка для самого необходимого на пути к стройности и здоровью;

удобная бутылка для воды, чтобы соблюдать питьевой режим;

фитнес-браслет для фиксации личных рекордов;

подарочный сертификат в магазин спортивных товаров, чтобы точно не промахнуться с подарком.