Киберфашизм НАТО: информационная война против России уже возле ее границ

Неуязвимость России для внешнего военного вмешательства очевидна всему миру. В том числе и руководству НАТО, которое наряду с попытками нарастить свое ракетно-ядерное присутствие в непосредственной близости от границ РФ решило заняться, как ему кажется, более перспективной работой — подрывом патриотизма и традиционных ценностей рядовых россиян, на которых зиждется российская государственность.

Идеологическая война, неофициально объявленная Западом, ведется при помощи нескольких «центров стратегической пропаганды», расположенных вдоль границ нашей страны: в Польше, Прибалтике и в Финляндии. Они представляют собой своеобразные русофобские «университеты», «студенты» для которых набираются среди оппозиционно настроенных россиян, готовых за деньги вредить своей стране, подрывая их доверие к государству и продвигаемым его лидерами идеям.

Фашисты-фальсификаторы

Один из таких «университетов» — Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций (StratCom), расположенный в Риге (Латвия). Ежегодно он выпускает около 10 объемных «исследовательских» материалов жесткой антироссийской направленности. За все время существования StratCom было выпущено около 50 таких документов. Особое внимание уделяется переписыванию истории РФ и стран бывшего СССР. Также, помимо псевдоисторических фальшивок, он отрабатывает тематику «агрессивной политики России в Европе и в отношении стран СНГ», а также утрирует и преувеличивает внутриполитические проблемы РФ.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«С точки зрения руководства НАТО, выбор места для базирования этой организации очень правильный, — считает представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик. — Там богатая русскоязычная среда, из которой можно черпать актив для идеологической подрывной работы с нашей страной. Дела обстоят именно так благодаря тому, что Латвия является довольно популярным направлением среди так называемых «политэмигрантов» — в Риге полно бежавших из РФ экстремистов, в том числе состоявших в ныне разгромленных структурах Алексея Навального».

Соловейчик признал богатый опыт латвийцев в переписывании истории, который обязательно пригодится им в фальсификации фактов как о России, так и об СССР.

«Свою-то историю они подправили как надо, — заметил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга. — Все как завещал покойный рейхминистр пропаганды Германии Йозеф Геббльс! Вообще, заметно, что в своей политике латвийское руководство любит руководствоваться методами, которые использовали их идеологические предки периода 1941–1944 гг. Те тоже любили порассказывать о превосходстве арийской расы, славянских «унтерменшах» (недочеловеках. — Прим. ФАН) и прочих любопытных вещах, не имевших никакого отношения к реальности».

ПолитЭксперт / @pr0tez / twitter.com / NEXTA / CC BY 3.0 / wikipedia.org

Nexta под пятой военных

Другой важный орган стратегической пропаганды НАТО против нашей страны — Центральная группа психологических действий (ЦГПД, Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych) вооруженных сил Польши, входящая в состав Сил специальных операций и подчиненная напрямую командованию сухопутных войск. Под патронажем именно этого «центра» осуществляют свою деятельность антибелорусские интернет-ресурсы Nexta и Nexta Live.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман назвал эти два Telegram-канала «наиболее успешным прозападным пропагандистским проектом», судя по числу людей, «затронутых этим кошмаром».

«А также судя по масштабу разрушений, нанесенных экономике Республики Беларусь, — заметил интеллектуал. — Однако поскольку главной целью был государственный переворот в Минске и последующая укладка Белоруссии на обеденный стол НАТО, то влиятельность Nexta явно была переоценена».

Собеседник ФАН отметил, что подчинение антибелорусских интернет-ресурсов непосредственно военному командованию Польши очень многое объясняет.

«Очевидно, что и используются они в военных целях, — заявил Вассерман. — Напомню, что вообще целью войны как таковой является принуждение противника к той линии поведения, которая удобна победителю. Поэтому логично, что у генералов под рукой должны находиться и находятся центры психологических операций».

ПолитРоссия /

Кибербуллинг РФ

Пожалуй, самый любопытный из всех «центров по борьбе с Россией» — расположенный в эстонском Таллине Центр передового опыта НАТО в области киберзащиты (CCDCOE), официально занимающийся всего лишь «подготовкой кадров в сфере компьютерной безопасности». Однако именно он выполняет задачи технического обеспечения информационных операций западных структур против РФ.

Так, во время обучения слушателям преподаются основы ведения наступательных действий в киберпространстве: курсы по атакам на локальные вычислительные сети, кибер-разведке, социальной инженерии и поиску «цифровых улик». Именно к последним апеллировали западные спецслужбы в рамках сфабрикованных обвинений против российских властей в нарушении различных международных норм.

«Натовцы хорошо поднаторели в идеологической подготовке личностей, которым впоследствии будет поручено критиковать внутреннюю и внешнюю политику России, заниматься сбором людей на митинги, всячески раскачивать политическую ситуацию в стране. — заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. — На подобного рода «вакансии» набирают буквально всякий сброд. Что же касается IT-сферы, то в нее берут только «элиту» — людей, лучше всего обученных киберпрофессиям. Мы засекаем их работу — для этого у России есть специальные службы, которые тотально отслеживают работу этого «центра».

Более того, продолжил эксперт, в структуре Минобороны РФ уже формируются так называемые «кибервойска».

«Не буду рассказывать об их тайном назначении, однако замечу, что ведомство Сергея Шойгу одно из первых почуяло угрозу, исходящую со стороны западных хакеров, и подготовило соизмеримый ей ответ», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Гауляйтер коллаборационистов

«Центры», занимающиеся информационной и кибервойной с Россией, располагаются не только в странах Североатлантического альянса. В Финляндии действует Европейский центр передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам (Hybrid CoE), партнерами которого выступают международный военный штаб НАТО, международный секретариат Альянса, а также Европейская комиссия. По данным информационного агентства Associated Press, первоначальный бюджет новой структуры составил 1,5 миллиона евро.

Учитывая, что создание центра сопровождалось громкими лозунгами о противодействии России в «гибридной» войне, нетрудно догадаться, что ключевая его задача — сдерживание растущего международного влияния нашей страны и одновременное продвижение интересов западных стран. Его сотрудники, а также специально приглашенные специалисты НАТО проводят обучение и мастер-классы для политиков и общественных активистов, оппозиционно настроенных к действующей российской власти. Именно там разрабатываются русофобские тезисы, вписывающиеся в общую антироссийскую риторику Запада, которые далее через сеть подконтрольных НПО, НКО и информационных ресурсов транслируются в массы.

«Я не думаю, что центр в Финляндии представляет серьезную опасность для России, — заметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. — Если мы посмотрим на негативный информационный трафик, идущий в Россию, то увидим, что в роли его источников в основном выступают Украина, Польша и Прибалтика. Однако в Финляндии действительно могут готовить специалистов, которые потом могут работать как внутри самой России, так и взаимодействовать со своими коллегами в Восточной Европе».

Европейский центр передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам, как убежден политолог, помимо «кузницы кадров», также является и «аналитическим центром, который корректирует работу «ботов» и «сетевых хомячков», находящихся в других странах».

«Должен же над ними быть хороший гауляйтер, который будет следить и направлять работу подведомственных коллаборационистов», — резюмировал политолог.

Ранее директор Центра регионального развития Константин Комков заявил о высокой мотивации россиян заселять Сибирь по призыву Сергея Шойгу.