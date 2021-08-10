Российские ученые работают над мерзлотной картой Ямало-Ненецкого автономного округа

Москва, 10 августа. Специалисты Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН работают над созданием мерзлотной карты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ученые ведут наблюдения в естественных условиях, собирая данные о реакции вечной мерзлоты на климатические изменения. При этом поведение ледяного покрова изучается не только в местах обитания человека, но и на территории тундры.

Фактические наблюдения на местности проводятся с 1978 года. К настоящему моменту удалось собрать невероятное количество уникальной информации. Таким образом, исследователи могут составить мерзлотную карту региона со сроком действия до 50 лет, передает «Капитал Страны».

В Якутии ранее обнаружили древнейший в мире слой вечной мерзлоты. Его нашли на глубине 50 метров, а продолжительность его нахождения в замороженном состоянии достигает около 650 тыс. лет.