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Российские ученые работают над мерзлотной картой Ямало-Ненецкого автономного округа
Наука
Российские ученые работают над мерзлотной картой Ямало-Ненецкого автономного округа
wikipedia.org  /  Stephen Hudson/CC BY 2.5

Москва, 10 августа. Специалисты Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН работают над созданием мерзлотной карты Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ученые ведут наблюдения в естественных условиях, собирая данные о реакции вечной мерзлоты на климатические изменения. При этом поведение ледяного покрова изучается не только в местах обитания человека, но и на территории тундры.

Фактические наблюдения на местности проводятся с 1978 года. К настоящему моменту удалось собрать невероятное количество уникальной информации. Таким образом, исследователи могут составить мерзлотную карту региона со сроком действия до 50 лет, передает «Капитал Страны».

В Якутии ранее обнаружили древнейший в мире слой вечной мерзлоты. Его нашли на глубине 50 метров, а продолжительность его нахождения в замороженном состоянии достигает около 650 тыс. лет.

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