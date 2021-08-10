ЮАР осудила назначение Израиля на пост страны-наблюдателя Африканского союза

Претория, 10 августа. Южно-африканские члены Африканского союза (АС) выразили недовольство в связи с получением Израилем статуса наблюдателя организации без участия других государств.

«Мы узнали об этом через пресс-релиз, размещенный на официальном сайте АС. Как можно принимать такое решение в обход стран-представителей?» — заявили члены организации.

Дипломаты Южно-Африканской Республики опубликовали коммюнике после предоставления израильским послом Чадом Алели Адмасу верительной грамоты председателю комиссии Африканского союза Муссе Факи Махамату:

«Израиль продолжает оккупировать Палестину, игнорируя свои международные обязательства и резолюции Организации Объединенных Наций. Решение предоставить ему статус наблюдателя шокирует после известий о том, что палестинцы подверглись разрушительным бомбардировкам и незаконной колонизации на их землях. Мы просим вас объяснить это решение».

Тем временем конфликт между Израилем и Палестиной усугубляется. Ранее израильская армия ЦАХАЛ совершила авиаудары по позициям движения ХАМАС в ответ на запуск шаров с горючими жидкостями.