Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 августа 18:35
18:31
Общество
Русские друзья научили американца бороться с похмельем
18:29
Общество
«Будем бороться»: Буланова отреагировала на отказ в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга
18:28
Происшествия
«Проиграл»: мужчина утонул в озере в Приморье, не переплыв его на спор 
18:26
Происшествия
«Вовремя с морей вернулись»: штормовые волны затопили пляжи с палатками в Приморье
18:25
ФАН-ТВ
Провокатор Хованский признан экстремистом. События дня
18:21
Политика
Общественник Тамим попросил Россию навести порядок в Афганистане после 20 лет "помощи" США
18:19
Общество
Агрессивная калининградка выгнала с детской площадки маленького ребенка и инвалида
18:17
Общество
Актер Бычков отреагировал на отказ Булановой в регистрации кандидатом в депутаты ЗакС
18:15
Праздники
День физкультурника 2021: история и традиции праздника
18:15
Политика
Три генерала МВД лишились должностей после ареста экс-главы полиции Камчатки
Все новости

Подходящий типаж: политолог Гаспярян объяснил пользу Соболь для западных спецслужб
Политика
Подходящий типаж: политолог Гаспярян объяснил пользу Соболь для западных спецслужб
Тверской районный суд города Москвы

Москва, 10 августа. Кандидатура соратницы осужденного блогера Алексея Навального выглядит предпочтительнее для западных спецслужб, чем другие его сторонники, заявил политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заметил, что Соболь для Запада выгоднее, чем другие сторонники одиозного мошенника, такие как Мария Певчих или Леонид Волков. Во многом это связано с тем, что Соболь сформировала себе наиболее подходящий для грядущих политических авантюр имидж, уверен. эксперт.

«Девушка, блондинка, якобы кандидат в депутаты и один из верных соратников Алексея Навального, до последнего остававшийся в России, — подходящий типаж для раскрутки», — приводит слова Гаспаряна «ПолитЭксперт».

Действия экс-юристки ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) — проявление неуважения к суду, заявил юрист Иван Соловьев. Также этим поступком Соболь в очередной раз попыталась привлечь внимание к своей персоне и фигуре Навального.

Наказание Соболь после отъезда за границу может быть ужесточено, пишет НСН. Суд вполне может заменить ограничение свободы, к которому была приговорена сторонница Навального, на реальный срок в колонии.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Подходящий типаж: политолог Гаспярян объяснил пользу Соболь для западных спецслужб
Любовь Соболь выборы госдума навальный запад фбк спецслужбы гаспарян
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru