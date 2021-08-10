Подходящий типаж: политолог Гаспярян объяснил пользу Соболь для западных спецслужб

Москва, 10 августа. Кандидатура соратницы осужденного блогера Алексея Навального выглядит предпочтительнее для западных спецслужб, чем другие его сторонники, заявил политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заметил, что Соболь для Запада выгоднее, чем другие сторонники одиозного мошенника, такие как Мария Певчих или Леонид Волков. Во многом это связано с тем, что Соболь сформировала себе наиболее подходящий для грядущих политических авантюр имидж, уверен. эксперт.

«Девушка, блондинка, якобы кандидат в депутаты и один из верных соратников Алексея Навального, до последнего остававшийся в России, — подходящий типаж для раскрутки», — приводит слова Гаспаряна «ПолитЭксперт».

Действия экс-юристки ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) — проявление неуважения к суду, заявил юрист Иван Соловьев. Также этим поступком Соболь в очередной раз попыталась привлечь внимание к своей персоне и фигуре Навального.

Наказание Соболь после отъезда за границу может быть ужесточено, пишет НСН. Суд вполне может заменить ограничение свободы, к которому была приговорена сторонница Навального, на реальный срок в колонии.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.