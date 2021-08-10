Манукян назвал беспределом отказ зарегистрировать Буланову на выборах в Петербурге

Блогер, общественный деятель, автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе Вадим Манукян возмущен отказом зарегистрировать певицу Татьяну Буланову в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

О том, что Булановой отказали в регистрации кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина», сообщили в территориальной избирательной комиссии №17. По мнению членов ТИК №17, в подписных листах за выдвижение Булановой был превышен процент допустимого брака.

Вадим Манукян в комментарии ФАН отметил, что возмущен этим решением, которое ему кажется несправедливым.

«Честно говоря, совершенно не понимаю этого решения, — говорит Манукян. — А причина-то этого беспредела какая? С подписями что-то не так? Только вчера, казалось, забрезжил лучик надежды — из ЦИК пришли ободряющие вести, что во всем разберутся. [Глава ЦИК Элла] Памфилова обещала прислать комиссию в Питер, и вот такой, мягко скажем, странный итог? Что вообще происходит?! Рейтинги Булановой кого-то испугали? По-моему, в питерском избиркоме давно назрели перемены, а Памфиловой стоило бы реализовать новую политику в жизнь. Да и, на мой взгляд, [губернатору Санкт-Петербурга] Александру Беглову стоило бы во всем этом разобраться повнимательнее!»

Ранее Татьяна Буланова, которая выступает с социально ориентированной программой о поддержке петербургских пенсионеров (она вместе с однопартийцами готова бороться в ЗакСе за так называемую «Ленинградскую надбавку»), обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обратить особое внимание на то, как идет подготовка к выборам в Петербурге. Памфилова обещала прислать в Северную столицу комиссию ЦИК.