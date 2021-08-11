ФАН изучил феномен страха вакцинации у россиян

Мы уже привыкли жить в коронавирусной реальности. Защитные маски на лицах, ограничения на работу ресторанов и сложности с полетами в другие страны, к сожалению, давно стали чем-то естественным. Вернуть к «доковидной» жизни могла бы поголовная вакцинация населения, однако с этим в России наблюдаются серьезные проблемы. Несмотря на усилия властей, обеспечивших бесплатное и доступное вакцинирование, многие откровенно саботируют прививки. По состоянию на 10 августа в России оба компонента вакцины получили около 20% населения. Для сравнения: в США, где война с коронавирусом поначалу проваливалась, сейчас вакцинирована почти половина граждан. Так почему же наши люди боятся прививку, спасающую от страшной болезни?

«Не считаю себя несовременным человеком или каким-то мистиком. Но я не прививаюсь и детям своим запрещаю, которые уже взрослые. Потому что моя твердая уверенность — ни одна вакцина от коронавируса не является проверенной. Пусть пройдет пять-десять лет, только тогда станет понятно, что прививка безопасна. А пока мы будем использовать все средства защиты от коронавируса, кроме вакцинации. Думаю, этого хватит. Я имею полное право отказываться от прививки», — заявил корреспонденту ФАН житель Саратовской области Олег Щеглов.

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«Можно выделить несколько ключевых факторов страха. Главное — это страх неизвестности. Человек подсознательно боится того, чего не понимает. Влияние может оказывать и «фейковая» информация о вреде вакцины, при этом положительные новости о прививке автоматически игнорируются. Человек начинает опасаться побочных эффектов и запоминать безумные слухи, будучи при этом уверенным, что все вокруг — глупцы. Нельзя не отметить и роль образования. Заграничные исследования подтверждают, что чем лучше вы учились в школе — тем легче согласитесь на прививку. Заключительный момент — так называемое мистическое сознание, оно тоже влияет крайне негативным образом», — отметила психолог.

С подобной точкой зрения абсолютно не согласен региональный министр здравоохранения, недавно пообещавший, что будет лично звонить людям , отказавшимся делать прививку. Вне всяких сомнений, благородный порыв чиновника с удовольствием поддержали бы коллеги, но вряд ли даже звонок всех министров сразу возымеет серьезный эффект. Слишком «твердолобы» многие антипрививочники и ковид-диссиденты, их не убеждает даже тот факт, что все «сильные мира сего» уже давно решились на вакцинирование. Психолограссказала, что страх прививок может появляться сразу по нескольким причинам.

Федеральное агентство новостей /

«Это история давняя, началась она еще в 1960-х годах прошлого века. Именно тогда в СССР появились люди, считавшие, что любая вакцина является опасной. Аргументы они приводили слабые, не выдерживающие критики. Вдобавок сейчас население опасается того, что вакцинацию «навязывают сверху». Конечно, нужна активная разъяснительная работа. Она вроде бы есть, но в ней не хватает системности. Где-то ситуацию пустили на самотек, в других регионах наоборот, слишком жестко навязывают прививку. Могу сказать одно: принудительная вакцинация здесь тоже не поможет. Люди начнут бояться и протестовать, поэтому нужно мягко все объяснять», — резюмировал академик.

Бороться с антипрививочниками очень непросто. Государство уже исчерпало большую часть инструментов, а принудительная вакцинация, несмотря на все слухи, полностью исключена. Сложность заключается в том, что противники вакцины очень разномастны: кто-то вовсе не верит в современную медицину, другие боятся только условного «Спутника V», третьи вообще не считают коронавирус реальным заболеванием. Именно поэтому просветительская работа, которую ведут как СМИ, так и независимые блогеры, не имеет нужного эффекта. Доктор медицинских наук, академик РАНрассказал, откуда взялись антипрививочники на территории нашей страны.

Таким образом, можно подвести итог: противники прививок имеют давнюю историю и тяжело поддаются убеждению. Тем не менее, продолжать просветительскую работу необходимо, потому что только высокий процент вакцинации населения даст возможность победить коронавирус. COVID-19 откровенно утомил всю планету: давайте поскорее с ним справимся и будем жить спокойно.