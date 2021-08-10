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Прокуратура проведет проверку после повреждения газопровода в Красногорске

  /   Обновлено: 10 августа 2021 17:43
Происшествия
Прокуратура проведет проверку после повреждения газопровода в Красногорске
Новостное агентство «Харьков»  /  Степан Яцко

Красногорск, 10 августа. Прокуратура Московской области объявила о проведении проверки по факту повреждения газопровода в городе Красногорске.

По предварительным данным, инцидент произошел во вторник, 10 августа, на территории склада в поселке Ильинское-Усово при проведении работ по благоустройству работниками одной из коммерческих организаций. В частности, был поврежден газопровод высокого давления.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки, инициатором которой стала Красногорская городская прокуратура, установят обстоятельства и причины инцидента. Кроме того, будет дана оценка исполнения требований российского законодательства в сфере газоснабжения и обеспечения техники безопасности при производстве работ.

Ранее сайт 360tv.ru сообщал о взрыве газа в одном из многоэтажных домов города Новый Уренгой.

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газопровод прокуратура красногорск
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