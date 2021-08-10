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Булановой отказали в регистрации на выборах в Заксобрание Петербурга от партии «Родина»
ФАН-ТВ
Булановой отказали в регистрации на выборах в Заксобрание Петербурга от партии «Родина»
Федеральное агентство новостей  / 

Татьяна Буланова посетила заседание территориальной избирательной комиссии, чтобы узнать, допустят ее к регистрации на выборы или нет.

Территориальная избирательная комиссия вынесла решение отказать Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

«Я не ожидала, что будет все так, я ожидала, что все будет намного проще. Оказывается, чтобы тебя выбрали, нужно еще пробраться. В шоу-бизнесе полегче. <…> Я — фанатка Санкт-Петербурга, мне бы очень хотелось принести максимальную пользу своему городу. Очень обидно, что ставятся палки в колеса», — заявила Татьяна Буланова.

Теперь певице четко дали понять — ее ждут на выборах только как заслуженную артистку России.

Ранее Буланова обратилась в ЦИК России от партии «Родина» с заявлением о сложностях размещения наружной агитационной рекламы. По словам певицы, местные власти обходят федеральный закон и лишают жителей Санкт-Петербурга права честных выборов.

Официально ТИК не может отказать партии в размещении агитматериалов — баннеры и плакаты сделаны в рамках закона. Все документы подписаны, а вопрос о регистрации кандидата остается открытым. Председатель ЦИК Элла Памфилова направила в Петербург независимых экспертов для проверки жалобы.

Напомним, частные рекламные агентства прямо и косвенно отказывали партии «Родина» в размещении наружной рекламы несмотря на согласованные с ТИК материалами, ссылаясь на «нехватку мест».

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