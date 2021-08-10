Россиянам объяснили, как правильно выбирать тур для отдыха

Санкт-Петербург, 10 августа. Приобретенная в турагентстве путевка может сделать отдых более комфортным. Об этом рассказала член правления Ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова.

По словам эксперта, при самостоятельном туризме граждане сами несут за себя ответственность. В связи с этим есть смысл приобрести путевку, обратившись к турагентству, поскольку там работают специалисты, которые помогут подобрать тур под индивидуальный запрос. Семенова также дала рекомендации, как выбрать наиболее подходящую путевку.

«Мы должны выбрать климатическую зону. Дальше мы должны понять: либо мы хотим впечатления или море, или мы хотим активного отдыха. Потом мы смотрим бюджет, и мы должны понимать, на какой комфорт мы рассчитываем. Выбрали, а дальше мы визуально смотрим отель», — объяснила Семенова на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Кроме того, стоит обратить внимание и на отзывы, хотя в некоторых случаях они могут быть и некорректными, например, старыми или заказными. Поэтому лучше рассматривать варианты сразу на нескольких сайтах, опираться на мнение настоящих людей.

Наряду с этим Семенова прокомментировала горячие туры, которые до пандемии пользовались большим спросом, однако сейчас они только начали возрождаться. Для того чтобы найти актуальные предложения, эксперт посоветовала «дружить» с одним агентством, а не ходить по разным. Таким образом, у турагентов могут быть разные страницы в соцсетях, рассылка, система лояльности и списки, согласно которым могут приходить выгодные предложения об отдыхе.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее призвала не ждать завершения пандемии коронавируса и приступить к возобновлению международного туризма. В первую очередь АТОР рекомендовала признать все вакцины во всех странах.