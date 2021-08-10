Минсельхоз оценил риски дефицита круп в России

Москва, 10 августа. Дефицита гречки в 2021 году не ожидается, однако с другими крупами ситуация не так однозначна, отмечают российские эксперты.

Производство основных крупяных культур, по оценкам Минсельхоза России, превысит уровень прошлого года. Таким образом, производители смогут полностью обеспечить потребности населения. Однако площади под просо, из которых делают пшено, сократились на 32,6%, на 3,9% меньше засеяно и овсом, передает «Российская газета».

Гречка ранее активно росла в цене, из-за чего правительство ввело запрет на ее экспорт. Пшено, в свою очередь, дешевело, в результате чего российские аграрии переориентировались на посевы гречихи. В итоге просо станет один из наиболее дорогих товаров, заявили специалисты экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр».

Член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский ранее заявил, что слухи и дефиците гречки не имеют под собой оснований.