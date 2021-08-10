Проверки в отношении следователя по делу дочери Чкалова назначены после статьи ФАН

Москва, 10 августа. В отношении подполковника полиции, расследующего уголовное дело о похищении у дочери советского летчика Валерия Чкалова более 23 млн рублей, назначены две служебные проверки. Как стало известно ФАН, страж порядка считает, что не виновен в том, что дело еще не раскрыто.

Ранее наше агентство сообщило, что следственный департамент МВД РФ раскритиковал ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в отношении дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Жалоба была направлена в адрес врио заместителя начальника ГУ МВД России по городу Москве полковнику юстиции Александру Галицкому. Как считает руководство МВД, в этом виноват следователь 9 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве, ведущий расследование.

Однако с такой постановкой вопроса несогласны сослуживцы подполковника юстиции.

«Я знаю, что мой коллега не раз направлял запросу к руководству, чтобы создать оперативно-следственную группу, — рассказал ФАН источник в полиции Москвы, близкий к расследованию. — Однако эти просьбы игнорировались. Хотя то, что такая группа не была создана, вменяют в вину именно ему».

Также следователя обвиняют в том, что он не допросил людей, которые проживают в нескольких регионах России.

«Следователь неоднократно заявлял об этом на заслушиваниях по делу и готов был в любой момент выехать для производства необходимых действий, — продолжил источник ФАН. — Но дело в том, что сыщики не смогли установить место проживания данных лиц. Кроме того, они даже не дали ответы на отправленные следователем отдельные поручения — и за это, по идее, должны получить дисциплинарные взыскания».

Первая служебная проверка назначена по факту «ненадлежащего» расследования уголовного дела. Полицейские чиновники также считают, что следователь допустил утечку служебной информации в СМИ.

По словам руководителя Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаила Пашкина, коллеги не дадут в обиду следователя. Юристы предпримут все возможные действия для того, чтобы служебные проверки прошли беспристрастно и с соблюдением законодательства.

Напомним, 7 апреля Ольга Чкалова стала жертвой мошенников: финансовые аферисты завладели более 23 млн рублей.