Индия и Саудовская Аравия проводят совместные военно-морские учения

Индии необходимо 100 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций ежегодно; климатологи предсказывают рост наводнений и засух в Юго-Восточной Азии; индийские корабли прибыли в Бруней для проведения военно-морских учений; Нарендра Моди впервые председательствовал на открытых дебатах СБ ООН; математические модели говорят о приближении третьей волны пандемии в Индии. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Консультации в СБ ООН по ситуации в Афганистане

Индия, которая председательствует в СБ ООН в этом месяце, начала консультации для проведения в ближайшие дни специального обсуждения по ситуации в Афганистане после соответствующей просьбы Кабула.

Призыв был озвучен министром иностранных дел Афганистана Ханифом Атмаром во время беседы, которую он провел с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. В заявлении афганского МИД говорится:

«Атмар обсудил беспрецедентное увеличение числа жестоких нападений «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) на афганский народ, которые привели к гибели десятков мирных жителей и перемещению многих тысячи других».

Хотя никакого заявления от правительства Индии не было, МИД Афганистана цитирует Джайшанкара, который якобы сказал, что встреча СБ ООН была бы «важной» в сложившихся обстоятельствах «для немедленного прекращения нарушений прав человека и установления прочного мира и стабильности».

«Расширенная тройка» — США, Китай, Россия и Пакистан — встретится в Дохе 11 августа для проведения переговоров о будущем Афганистана. Она сознательно не включила в свою работу Индию. Замир Кабулов, спецпосланник России по Афганистану, объяснил это тем, что Дели «не имеет никакого влияния на талибов».

India begins talks for special UNSC meet on Afghanistan situationhttps://t.co/zP9Z3AqG49 pic.twitter.com/jNMVS3GGgY — The Times Of India (@timesofindia) August 5, 2021

Между тем ситуация в Афганистане стремительно ухудшается — талибы захватили семь региональных столиц, и совершенно очевидно, что официальный Кабул не может их остановить. На фоне ежедневных военных успехов для лидеров группировки нет никаких оснований садиться за стол переговоров или придерживаться ранее достигнутых договоренностей.

Выражаемые международными организациями «беспокойство» и «озабоченность» не имеют никакого значения для боевиков на афганской земле.

Ситуация с COVID-19 в Индии ухудшается

Кривая распространения COVID-19, которую Випин Шривастава, бывший проректор Университета Хайдарабада, разработал на основе данных о ежедневном количестве смертей от коронавируса, в последние недели показывает ухудшение ситуации. Это свидетельствует о тревожной тенденции, считает специалист.

Несмотря на наличие антител к коронавирусу примерно у двух третей населения Индии, доктор Випин до сих пор исключает наличия коллективного иммунитета.

«Причиной для беспокойства является появление "диких" колебаний количества смертей с 4 июля. Установлено, что такая картина появляется всякий раз, когда в сценарии происходит пересечение, т. е. когда число ежедневных смертей меняется с возрастающей тенденции на убывающую или наоборот. Однако интригующим аспектом продолжающихся больших колебаний ежедневной смертности является то, что в этот раз они намного более резкие, чем предыдущие, и не проявляют признаков сглаживания даже через месяц», — сказал он.

Причины, по мнению доктора Випина, могут быть частично обусловлены неопределенностью, связанной с официальными данными. В то время как число смертей несколько раз корректировалось во время первой волны COVID-19, сомнения в отношении этой статистики экспоненциально выросли после второй волны.

Индийский совет медицинских исследований провел четыре серии опросов на наличие антител к COVID-19, в которых приняли участие 29 000 респондентов в 700 деревнях в 21 из 28 штатов Индии. Результаты четвертого опроса, проведенного в июне и июле, показывают, что две трети индийцев подверглись воздействию COVID-19 по сравнению с 24% в декабре и январе. Это означает, что 400 миллионов граждан Индии не имеют антител и могут стать жертвами третьей или четвертой волны пандемии.

Индия и Саудовская Аравия проводят первые совместные военно-морские учения

Флагманский эсминец Западного военно-морского флота Индии INS Cochi прибыл в порт Эль-Джубайль для участия в учениях «Аль-Мохед Аль-Хинди 2021». Корабль отправился в Саудовскую Аравию после проведения совместных учений «Заид Талвар» с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) у берегов Абу-Даби.

Оборонные и военные связи Индии с Саудовской Аравией получили значительный импульс благодаря визиту командующего индийской армией генерала Маноджа Нараване в Эр-Рияд в декабре прошлого года. В рамках той же поездки Нараване посетил ОАЭ.

Учения «Аль-Мохед Аль-Хинди» включают в себя ряд совместных действия на берегу и на море. В Эль-Джубайле индийский корабль будет следовать протоколам по COVID-19, установленным саудовскими властями.

Планирование Индией и Саудовской Аравией первых военно-морских учений началось в 2019 году, но на их проведение повлияла пандемия. Военно-морской флот Индии провел несколько незначительных учений на ее фоне, но недавно были возобновлены планы более крупных мероприятий. Военные корабли из Индии, Австралии, Японии и США — участников Четырехстороннего диалога по безопасности — примут участие в учениях «Малабар» в западной части Тихого океана в конце августа.

Учения ВМС Индии с ОАЭ и Саудовской Аравией проходят на фоне растущей напряженности в Персидском заливе после атаки беспилотника на танкер MV Mercer Street у берегов Омана, в результате которой погибли британец и гражданин Румынии. Визит INS Cochi, оригинально спроектированного и построенного эскадренного миноносца с управляемыми ракетами класса «Калькутта», дает Индии возможность продемонстрировать свои возможности в области судостроения в Западной Азии.

Индии ежегодно требуется 100 миллиардов долларов ПИИ

Индии необходимо не менее 100 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ежегодно, чтобы достичь своей цели экономического роста в размере 5 триллионов долларов по сравнению с нынешними 2,7 триллиона. Об этом заявил Мукеш Агха, президент Форума стратегического партнерства и сотрудничества США в Индии (ФСПССИ). Предполагается, что основная часть этих ПИИ будет поступать из Соединенных Штатов.

India needs at least $100 bn FDI every year to become $5 tn economy: USISPF https://t.co/Oa90BF7lpd — Business Today (@BT_India) August 10, 2021

На прошлой неделе ФСПССИ, членами которого являются более 300 компаний из списка Fortune 500, отпраздновал свою четвертую годовщину. Четыре года назад Агха вместе с несколькими ведущими американскими корпоративными лидерами учредил форум для разрешения резких разногласий по ключевым вопросам с тогдашним руководством Торговой палаты США.

За это время ФСПССИ стал одной из ведущих информационно-консультативных групп для американских компаний, ориентированной на Индию. Форум принимал у себя ведущих лидеров как из Соединенных Штатов, так и из Индии, включая премьер-министра Нарендру Моди.

В будущем, по словам Мукеша Агхи, отношения Индии и США будут развиваться позитивно.

«У вас уже есть 4,5 миллиона американцев индийского происхождения. Они играют важную роль, и у нас примерно 800 000 человек получают грин-карты. Итак, я вижу, что культура [сотрудничества] сама по себе набирает все большие обороты», — сказал он.

СБ ООН под председательством Индии принял первое в истории заявление о безопасности на море

Нарендра Моди — первый премьер-министр Индии, председательствовавший на открытых дебатах СБ ООН. Они были посвящены способам эффективного противодействия морской преступности и укрепления координации в этой области.

Индия отметила угрозы на море и призвала членов организации рассмотреть возможность реализации Конвенции ООН 2000 года против транснациональной организованной преступности.

Chairing the UNSC High-Level Open Debate on “Enhancing Maritime Security: A Case For International Cooperation”. https://t.co/cG5EgQNENA — Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2021

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поблагодарил всех членов Совета Безопасности за «поддержку первого мероприятия под индийским председательством» после того, как заявление было единогласно принято.

«Десять государств, не являющихся членами Совета, письменно направили свою позицию, подчеркнув, что обсуждение было своевременным и актуальным. Премьер-министр сформулировал пять ключевых морских принципов в области торговли, споров, стихийных бедствий, окружающей среды и связи», — написал Джайшанкар в своем Twitter.

Statement on Martime Security unanimously adopted by UNSC.



Thank all Council members for supporting the first signature event of Indian Presidency. — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 9, 2021

Премьер-министр Моди изложил пять принципов, среди которых — урегулирование морских споров мирным путем и в соответствии с международными законами, свобода морской торговли, совместная борьба с морскими угрозами от стихийных бедствий и негосударственных субъектов, сохранение морской среды и содействие «ответственной связи на море».

В конференции приняли участие несколько глав государств и правительств стран-членов СБ ООН, в том числе президент России Владимир Путин.

После выступления Моди Путин предложил создать в СБ ООН орган по безопасности на море для борьбы с морскими преступлениями, пиратством и терроризмом и пообещал, что Россия обеспечит безопасность в Персидском заливе и Атлантическом океане в условиях резкого роста по всему миру инцидентов, связанных с пиратством.

«Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, и угроз на морских путях также немало. И потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против «пиратства XXI века», имея в виду наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях», — сказал он.

Экстремальные муссоны над Индией усилятся

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), экстремальные муссоны в Индии и Южной Азии, вероятно, усилятся. В докладе говорится, что тенденции к ухудшению погодных условий растут в течение последних 50-60 лет, но с более высоким уровнем глобального потепления они станут еще сильнее.

Количество дождей, наводнений и засух также увеличится, считают специалисты Центра исследований изменения климата Индийского института тропических исследований.

Южная Азия, включая Индию — один из самых густонаселенных регионов в мире, и экономика здесь в значительной степени зависит от сезона дождей, юго-западного муссона. В докладе говорится, что появились новые доказательства влияния местного землепользования и изменения растительного покрова на обильные осадки. Появляется все больше данных, связывающих их рост в городских центрах с урбанизацией.

Авторы доклада указали на тот факт, что поверхность Индийского океана прогревается быстрее, чем в среднем по миру. В результате относительный уровень моря будет продолжать повышаться и в этом столетии. Это уже привело к потере прибрежных районов и отступлению береговой линии.

In all potential futures charted by the IPCC Sixth Assessment Report, the planet is expected to warm by at least 1.5º C by 2040.



In Asia, this means sea levels rising faster than rest of the world and rapid melt of the Himalayan glaciers. | @LouDelBello https://t.co/ZLyzNaPHQk — The Wire (@thewire_in) August 9, 2021

Корабли ВМС Индии Shivalik и Kadmatt прибыли в Бруней для участия в двусторонних учениях

Корабли ВМС Индии Shivalik и Kadmatt прибыли в Бруней для участия в маневрах с Королевским военно-морским флотом страны.

Учения предоставят возможность военно-морским силам двух стран повысить оперативную совместимость, обменяться опытом и выработать общее понимание процедур по обеспечению безопасности на море.

Indian Navy Ships Shivalik and Kadmatt arrive at Brunei for bilateral exercise with Royal Brunei Navy



In pursuance of India's 'Act East' Policy the crew of both the ships will participate in various bilateral professional interactions with Royal Brunei Navy. pic.twitter.com/y7jo3MKD9Y — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) August 9, 2021

Shivalik и Kadmatt — последние разработанные и построенные в Индии многоцелевые фрегаты-невидимки с управляемыми ракетами. Они входят в состав Восточного флота ВМС Индии, базирующегося в Вишакхапатнаме под командованием Восточного военно-морского командования. Корабли оснащены универсальным набором вооружения и датчиков.

Из Брунея корабли направятся на Гуам для участия в учениях «Малабар-21» с японскими морскими силами самообороны, Королевским военно-морским флотом Австралии и военно-морским флотом Соединенных Штатов.

Развертывание кораблей ВМС Индии направлено на то, чтобы подчеркнуть солидарность с дружественными странами в целях обеспечения надлежащего порядка в морской сфере и укрепления существующих связей между Индией и индо-тихоокеанскими странами.

1 Организация запрещена на территории РФ.