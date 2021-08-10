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Владимир Стеклов признался, что изменял третьей жене
Шоу-бизнес
Владимир Стеклов признался, что изменял третьей жене
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 10 августа. Актер Владимир Стеклов болезненно переживал развод со своей третьей супругой Ольгой. Как признался артист, он был неверен своей жене.

После расставания с актрисой Александрой Захаровой Стеклов женился в третий раз. Его спутницей стала врач-стоматолог. С будущей женой актер познакомился в театре.

Первое время, по словам актера, в их семье царила гармония, но потом что-то пошло не так. Даже дочь не смогла укрепить союз родителей, в итоге пара пришла к выводу, что им необходимо развестись.

«Причина не в одном человеке. Хотя самое главное, что у нас появилась на свет дочь Глаша. Я действительно изменял жене», — признался Стеклов в эфире программы «Судьба человека».

Однажды супруга узнала, что муж ходит налево. И Стеклов сильно переживал из-за сложившейся ситуации. Развод с Ольгой дался ему очень тяжело: по словам актера, разрыв с третьей женой был для него болезненным.

Актер Владимир Стеклов обрел счастье в четвертом браке. Супруга моложе его на 33 года. У артиста трое детей от разных женщин. Единственной дамой сердца, от которой у звезды не было детей, стала Александра Захарова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Владимир Стеклов признался, что изменял третьей жене
развод личная жизнь стеклов
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