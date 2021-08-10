Владимир Стеклов признался, что изменял третьей жене

Москва, 10 августа. Актер Владимир Стеклов болезненно переживал развод со своей третьей супругой Ольгой. Как признался артист, он был неверен своей жене.

После расставания с актрисой Александрой Захаровой Стеклов женился в третий раз. Его спутницей стала врач-стоматолог. С будущей женой актер познакомился в театре.

Первое время, по словам актера, в их семье царила гармония, но потом что-то пошло не так. Даже дочь не смогла укрепить союз родителей, в итоге пара пришла к выводу, что им необходимо развестись.

«Причина не в одном человеке. Хотя самое главное, что у нас появилась на свет дочь Глаша. Я действительно изменял жене», — признался Стеклов в эфире программы «Судьба человека».

Однажды супруга узнала, что муж ходит налево. И Стеклов сильно переживал из-за сложившейся ситуации. Развод с Ольгой дался ему очень тяжело: по словам актера, разрыв с третьей женой был для него болезненным.

Актер Владимир Стеклов обрел счастье в четвертом браке. Супруга моложе его на 33 года. У артиста трое детей от разных женщин. Единственной дамой сердца, от которой у звезды не было детей, стала Александра Захарова.